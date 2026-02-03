bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Първо в bTV: Стоян Добрев си тръгва от България! (ВИДЕО)

Треньорът на класиците се разплака на раздяла

Треньорът на класиците Стоян Добрев напуска България! "Решението не е спонтанно, не е от вчера. Имаме различни виждания”, разкри ексклузивно пред bTV един от най-изтъкнатите ни треньори по борба.

Той се разплака пред камерата ни на въпрос за момчетата, които остават и е подготвял.

Бъдещето на Добрев е в чужбина, той няма да остане в България, въпреки това сложи горнището на България.

Не е на едно мнение със Станка Златева

Припомняме, че решението идва ден след поредния скандал по оста федерация - ЦСКА. Или по-конкретно - между Станка Златева и Гриша Ганчев. В понеделник националният отбор се събра на лагер в комплекс "Диана". На сбора се явиха призьорите от държавното първенство в Сливен. Включително звездите от ЦСКА, предвождани от олимпийския шампион Семен Новиков и двукратният европейски първенец Кирил Милов.

Те пропуснаха световното първенство в Белград през есента, след като отказаха да се готвят на централизирана подготовка. Борците на ЦСКА и Стоян Добрев проведоха 40-минутна среща в опит да бъдат изгладени противоречията, но до компромис така и не се стигна.

Кой е прав?

"Не се разбрахме, продължават да искат централизирани подготовка. По този начин няма да може да участваме на международни състезания", каза пред bTV Кирил Милов. "Стоян Добрев няма против Сослан Фарниев да присъства на тренировките. Това е дискриминация спрямо нас", допълни Семен Новиков.

Успехи далеч от България

Добре е известно на спортната общественост у нас, че Стоян Добрев беше дълги години помощник на Братан Ценов в класическия стил.

След това преведе националния отбор на Сърбия през най-успешния му период в историята. През 2021 г. сърбите завоюваха 4 титли на световното първенство в Белград. Пет години по-рано той стигна и до мечтано олимпийско злато с Давор Щефанек.

