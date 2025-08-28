bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Пет счупени ребра и колапс на белия дроб: Голям шампион се преби на тренировка

Хеликоптер откара Крис Фрум в болница, оперират го

Пет счупени ребра и колапс на белия дроб: Голям шампион се преби на тренировка
Едно от големите имена в колоезденето - Крис Фрум, е пострадал сериозно след падане по време на тренировка в Южна Франция. Той е откаран в болница с хеликоптер, където ще бъде опериран. 40-годишният британец е паднал край Тулон, на 170 километра от дома си в Монако. От отбора на Israel–Premier Tech, за който Фрум се състезава, определиха инцидента като "сериозен".

Първите изследвания са показали пет счупени ребра, колапс на белия дроб и фрактура на лумбалните прешлени.

Четирикратен победител в Тур дьо Франс

Фрум е четирикратен победител в Тур дьо Франс, два пъти във Вуелтата и веднъж в Джирото. Роден е през 1985 г. в Кения. Той е известен със своята издръжливост, мощни атаки в планинските етапи и отличителен стил на каране.

След тежък инцидент през 2019 г. Фрум се завърна към състезанията, но не е повторил предишните си топ резултати.

