Помните ли я? Ледената кралица влезе в ново амплоа (ВИДЕО)

Асдис Ран изненада феновете си

Помните ли я? Ледената кралица влезе в ново амплоа (ВИДЕО)

Асдис Ран е била избрана за исландската селекция на песенния конкурс "Евровизия". Това разкри самата тя в социалните мрежи.

Блондинката изненада феновете си, публикувайки в социалните мрежи снимка от звукозаписно студио. Почитателите ѝ са свикнали да я виждат в различни артистични роли, но не и в амплоато на певица.

За Ран обаче музиката е просто хоби и тя не планира професионална кариера.

"Бях избрана да участвам в исландската селекция за „Евровизия“, но за съжаление Исландия по-късно се оттегли от конкурса и целият процес беше прекратен. След това приятел от музикалната индустрия ми предложи много красива песен и реших да я издам. Това е любовна песен в стил соул и наистина се наслаждавам на цялото преживяване“, споделя красавицата.

Ледената кралица на ЦСКА

Ран доби популярност у нас между 2008 и 2010 г., когато вече бившият ѝ съпруг Гардар Гунльойсон носи екипа на ЦСКА.

Исландецът, който има 1 мач за националния отбор на страната си, записа 7 за "армейците" и се разписа веднъж.

Двамата се разведоха през 2012 г.

