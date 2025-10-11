Президентът на световната федерация: Насар е Пеле на щангите (ВИДЕО)

Карлос Насар е Пеле на щангите и ще доминира дълго време, но се нуждае от финансовата подкрепа на българското правителство. Това заяви в интервю пред bTV президентът на Световната федерация по вдигане на тежести - Мохамед Джалуд.

"Той е като Пеле. От 2025 до 2032 г., а може и след това, защото е все още млад, Карлос ще доминира. И ще развява знамето на България", смята Джалуд.

Колкото и абсурдно да звучи, Насар се издържа от години изцяло от индивидуални спонсори. Преди няколко месеца той отказа да подпише договор с ръководството на федерацията по вдигане на тежести и това го лиши от макар и минимално месечно възнаграждение.

Икона на щангите

"Всяка страна, ако има Карлос Насар, може да е сигурна в златния медал в Лос Анджелис през 2028 г. Но трябва подкрепа от правителството, защото за мен той изглежда ще се превърне в икона във вдигането на тежести. Ако не до Лос Анджелис, то поне до Бризбейн, ще е №1"

"Дълго време България сякаш беше изчезнала от подиума, а той я върна. Съветът ми към правителството и всички спонсори в България е да подкрепят Карлос, защото той е бъдещето... Благодаря, че говорим за този проблем. Медиите имат силата.", коментира иракчанинът, който оглавява централата от 2022 г.

21-годишният Насар продължава да трупа титли, рекорди. За него златото не се измерва в пари, а в усилие и чест.

"Всяка друга страна ще му даде каквото иска. Но мисля, че Карлос обича България. Трябва обаче и правителството да го обича също толкова. Много страни със сигурност са готови да му предложат доста, за да ги представя. И ще се гордеят", каза още Джалуд след световното първенство във Фьорде (Норвегия).

Снимка: bTV

България приключи участието си с едно сребърно отличие - на Иван Димов в изхвърлянето при до 65-килограмовите, и 2 златни медала на Насар в кат. до 94 кг (в изтласкването и двубоя). Карлос остави зад себе си двама иранци.

"Иран помага много на щангистите си. В моята страна - Ирак, ако спечелиш олимпийски медал, какъвто и да е, получаваш 1 млн. долара. И така, заради огромната подкрепа от правителството, може би догодина или на следващите Игри, Ирак ще се бори за злато", заяви силният човек в Световната федерация.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK