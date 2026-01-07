bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Алберт Попов пред bTV: В Мадона мога да победя всеки! (ВИДЕО)

Най-добрият ни скиор е готов за нов подвиг

Преди година, под светлините на Мадона ди Кампильо, Алберт Попов написа история. На легендарното трасе "Каналоне Мирамонти" българинът постигна първата си победа за Световната купа и върна България на най-високото стъпало на подиума след повече от четири десетилетия.

"Това, което се случи на 8 януари миналата година беше страхотно, дългоочаквано и нещо, за което дълги години съм работил", сподели Попов пред bTV. "Знаех, че ще стигна дотам рано или късно и се надявам тази емоция да я пренеса и тази година в Мадона ди Кампильо и да покажа най-доброто от себе си".

45 години след Попангелов: Алберт Попов с исторически триумф! (ГАЛЕРИЯ)

Днес, година по-късно, 28-годишният софиянец се завръща там, където вече доказа, че може да победи всеки. 

Завръщане на любимото трасе

"Чувството да се върна отново в Мадона ди Кампильо е страхотно. Разбира се, има малко притеснение, но в същото време съм супер спокоен, защото това е писта, на която аз винаги съм показвал много добри спускания и се надявам отново да е така", казва най-добрият ни слаломист.

Снимка: https://www.instagram.com

"Каналоне Мирамонти" не прощава грешки. Стръмна, тясна и често заледена, тя е истинско изпитание дори за най-големите имена в Световната купа. Именно тези особености обаче я правят толкова подходяща за стила на Попов.

"Трасето е много затворено, стръмно и ледено – неща, които пасват на моята техника и на моя ръст. Това е спринтово трасе – тръгваш от старта на пълна газ и в общи линии връщаш газта чак на финала. Грешки не се допускат, защото разликите тук винаги са минимални“, обяснява той.

Подвигът на Алберт: Зверска катастрофа и 66 слалома

Зад увереността му стои път, белязан от сериозни изпитания. През 2015 година, едва на 17, Попов оцеля след тежка автомобилна катастрофа в Зьолден, при която загина неговият треньор и ментор Драго Грубелник. От този момент започна дългият процес на израстване – не само като състезател, но и като човек.

"Това, което ми дава увереност за нов успех, е причината, че никога не се отказвам. Показал съм неведнъж, че мога да победя всички и силно вярвам в себе си", казва Попов.

Нови цели

Тази вечер Алберт ще стартира с номер 13 в слалома на осветление в Мадона ди Кампильо, където миналата година постигна историческата си победа, а по трибуните отново се очакват български фенове.

"На българските фенове искам да кажа да продължават да ме подкрепят. Все повече българи виждам на финала и страшно много им благодаря. Вярвайте в мен – имам още какво да покажа", обръща се той към привържениците си.

Погледът на Алберт Попов обаче е насочен и отвъд Мадона. Пред него са третите Зимни олимпийски игри в кариерата – този път за първи път в Европа.

"Тръгвам към тях уверен, със самочувствие и доста по-опитен от предишните олимпиади. Надявам се това да ми помогне за един доста добър успех – за да зарадвам българите, близките си и отбора", завършва Попов.

Мадона ди Кампильо отново е готова за голямо шоу. А България вярва, че Алберт Попов може да го направи отново.

