Алберт Попов пред bTV: В Мадона мога да победя всеки! (ВИДЕО)

Преди година, под светлините на Мадона ди Кампильо, Алберт Попов написа история. На легендарното трасе "Каналоне Мирамонти" българинът постигна първата си победа за Световната купа и върна България на най-високото стъпало на подиума след повече от четири десетилетия.

"Това, което се случи на 8 януари миналата година беше страхотно, дългоочаквано и нещо, за което дълги години съм работил", сподели Попов пред bTV. "Знаех, че ще стигна дотам рано или късно и се надявам тази емоция да я пренеса и тази година в Мадона ди Кампильо и да покажа най-доброто от себе си".

Днес, година по-късно, 28-годишният софиянец се завръща там, където вече доказа, че може да победи всеки.

Завръщане на любимото трасе

"Чувството да се върна отново в Мадона ди Кампильо е страхотно. Разбира се, има малко притеснение, но в същото време съм супер спокоен, защото това е писта, на която аз винаги съм показвал много добри спускания и се надявам отново да е така", казва най-добрият ни слаломист.

"Каналоне Мирамонти" не прощава грешки. Стръмна, тясна и често заледена, тя е истинско изпитание дори за най-големите имена в Световната купа. Именно тези особености обаче я правят толкова подходяща за стила на Попов.

"Трасето е много затворено, стръмно и ледено – неща, които пасват на моята техника и на моя ръст. Това е спринтово трасе – тръгваш от старта на пълна газ и в общи линии връщаш газта чак на финала. Грешки не се допускат, защото разликите тук винаги са минимални“, обяснява той.

Зад увереността му стои път, белязан от сериозни изпитания. През 2015 година, едва на 17, Попов оцеля след тежка автомобилна катастрофа в Зьолден, при която загина неговият треньор и ментор Драго Грубелник. От този момент започна дългият процес на израстване – не само като състезател, но и като човек.

"Това, което ми дава увереност за нов успех, е причината, че никога не се отказвам. Показал съм неведнъж, че мога да победя всички и силно вярвам в себе си", казва Попов.

Нови цели

Тази вечер Алберт ще стартира с номер 13 в слалома на осветление в Мадона ди Кампильо, където миналата година постигна историческата си победа, а по трибуните отново се очакват български фенове.

"На българските фенове искам да кажа да продължават да ме подкрепят. Все повече българи виждам на финала и страшно много им благодаря. Вярвайте в мен – имам още какво да покажа", обръща се той към привържениците си.

Погледът на Алберт Попов обаче е насочен и отвъд Мадона. Пред него са третите Зимни олимпийски игри в кариерата – този път за първи път в Европа.

"Тръгвам към тях уверен, със самочувствие и доста по-опитен от предишните олимпиади. Надявам се това да ми помогне за един доста добър успех – за да зарадвам българите, близките си и отбора", завършва Попов.

Мадона ди Кампильо отново е готова за голямо шоу. А България вярва, че Алберт Попов може да го направи отново.

