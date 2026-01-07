bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Пламен Андреев подписа с шампиона на Полша

Новият му отбор играе на три фронта

Нов трансфер за Пламен Андреев. 21-годишният вратар ще пази за трети различен тим, след като напусна Левски.

След като игра като преотстъпен от Фейенорд в Расинг Сантандер през есента, Андреев сега ще носи екипа на шампиона на Полша Лех Познан. В договора му има опция за откупуване.

Трансферът в Лех Познан

"Пламен Андреев е млад, талантлив вратар, който играе за младежкия национален отбор на България. Има над 60 участия в елита на България, откъдето се премести в Холандия, където дебютира във Фейенорд, а есенния сезон прекара под наем в Расинг Сантандер във втора испанска дивизия. Разчитаме на него да засили конкурентната ни позиция като вратар. Той има много силни страни: може да покаже рефлексите си, да прави ефективни спасявания на голлинията, да печели двубои и е добър и във въздуха", казва спортният директор на Лех Томаш Ржаса.

"Лех е клуб с богата история, множество трофеи и най-фанатичните фенове в страната. Те играят на три фронта тази пролет и се целят високо във всички състезания, така че се надявам да мога да помогна на отбора да постигне целите си", каза Пламен Андреев.

Лех Познан ще участва в елиминациите на Лигата на Конференциите през февруари.

Тагове:

футбол под наем фейенорд трансфер лех познан Лига на конференциите пламен андреев

