Нов в ЦСКА: Готов съм да бъда част от червената армия! (ВИДЕО)

Един от дългоочакваните нови футболисти в ЦСКА – Исак Соле, говори за първи път от трансфера си при "армейците".

Преди ден той подписа договор за три години.

Силна заявка

"Същият град. Различен цвят. Готов съм да бъда част от червената армия. Само ЦСКА", каза Соле в първата си изява пред клубната медия. Той беше привлечен от тима на Славия.

Соле е на 24 години, а основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Исак започва професионалната си кариера във френския Лавал, след което защитава цветовете на няколко различни клуба.

През 2024 година подписва със Славия, където записва 18 мача, в които отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция. През изминалия сезон халфът игра под наем в турския Гьозтепе, като взе участие в 11 срещи и се отчете с 2 гола и 2 асистенции.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK