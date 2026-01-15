Радо Янков пред bTV: Български финал е възможен! (ВИДЕО)

Радослав Янков говори ексклузивно пред bTV, преди стартовете от Световната купа в Банско. Елитът на сноуборда се събира в българския курорт, като състезанията под връх Тодорка са последен шанс за олимпийски квоти.

Най-опитният в българския тим - Радослав Янков, коментира фурорът на Александър Кръшняк и обяви очакванията си за стартовете до Игрите в Милано/Кортина.

10 години след историческия триумф с Големия кристален глобус, Дивеча остава здраво стъпил на земята. Изминалото време не го плаши и разчита на големия си опит.

С поглед към Милано/Кортина

Янков е доволен, че по утъпкания от него път, вървят следващите големи таланти на България в сноуборда. Сред тях и Александър Кръшняк, който завърши втори на Световната купа в Бад Гащайн, след като отстрани три от най-големите звезди в този спорт.

Снимка: БГНЕС

"В Банско се чувствам като у дома“, заяви Янков, усмихнат и с добро настроение, на фона на прекрасно подготвената писта, на която ще се състезава през уикенда.

„През 2017 г. тук спечелих и стъпих на върха. Оттогава много неща се промениха, събрах много опит и се надявам това да ми помогне за предстоящите стартове, както и на олимпийските игри.“

Радослав не крие, че времето минава бързо: „От спечелването на Големия кристален глобус през 2016 г. са изминали почти десет години. Вече се чувствам като ветеран, но все още имам сили и съм в страхотна форма – както физически, така и психически.“

Относно сегашния сезон и подготовката си, той е доволен: „Сезонът започна добре, стартовете вървят добре с някои изключения, но това е спортът. Игрите са след по-малко от месец, така че се опитвам да не се напрягам прекалено. Нашата цел е да се насладим на стартовете в Банско и да постигнем добри класирания.“

"Преди всичко сме българи и голям отбор"

Българският ас коментира и представянето на своите съотборници, поставяйки акцент върху второто място на Кръшняк преди дни: „Винаги е градивно да си част от такъв спорт. Преди всичко сме българи и голям отбор, но на старта всеки гледа своето трасе и иска да победи. Това ни мотивира и ни кара да се развиваме.“

Снимка: БГНЕС

Ключов момент в подготовката и представянето според Янков е контролът върху напрежението: „По някакъв начин винаги има напрежение, но когато успееш да се концентрираш и да се фокусираш върху това, което трябва да направиш, напрежението почти изчезва. Това е умението на големите спортисти.“

И макар да е ветеран, Янков е оптимист за възможността за силно българско представяне: „Разбира се, че е възможно да имаме български финал. Виждате – всичко е възможно.“

