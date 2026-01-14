Бащата на Кръшняк: Гласът му беше като през 2020 г. (ВИДЕО)

Александър Кръшняк добави още едно забележително постижение към историята на българския сноуборд. 21-годишният талант завоюва второто място в паралелния слалом от Световната купа в Бад Гащайн, Австрия и с това окончателно излезе от сянката на по-опитните си сънародници.

Роденият през 2004 г. българин доскоро оставаше в периферията на вниманието – редом до утвърдения Радослав Янков и другата млада ни звезда Тервел Замфиров. Само че представянето му в Австрия промени всичко и запечата името му сред елита на световния сноуборд.

Кръшняк си проправи път до най-добрите осем след силно каране и ценен успех срещу местния фаворит Андреас Промегер. Устремът му не спря дотук – в четвъртфиналите българинът елиминира италианеца Аарон Марч, който допусна грешка във втората част на трасето. До този момент най-доброто постижение на Александър за Световната купа беше 10-о място в паралелния слалом в Давос на 20 декември.

Зад спокойствието и увереността на младия състезател стои и подкрепата на неговия баща Михаил Кръшняк – също сноубордист. Именно той разкри, че успехът в Бад Гащайн не е бил изненада за семейството.

Като през 2020 г.

„Чухме се със Сашко между квалификациите и финалите. Още по гласа му си личеше, че е свеж и в отлично настроение – точно както през 2020 г., когато два пъти стана втори на световното за юноши. Това ни беше напълно достатъчно и решихме повече да не го притесняваме“, разказва Михаил пред bTV.

Снимка: Facebook

Според него ключът към силното представяне е правилната нагласа и концентрацията върху самото каране, а не върху крайния резултат.

„Говорим си за детайли – за снега, за наклона, за линията. Ако се фокусираш върху резултата, обикновено не се получава. Трябва да мислиш само за карането“, допълва той.

Многото спортове

Михаил Кръшняк подчертава, че Александър от години разполага с нужната скорост и качества, но най-важното е било те да бъдат показани в реални състезателни условия. Сериозен принос за това има и спортната му многостранност – дълго време Сашко е бил скиор, а и до днес активно се занимава с мотокрос, хард ендуро и кайтсърфинг.

Снимка: Facebook

„Това го прави изключително комплексен и с отличен контрол върху тялото“, обяснява баща му.

Емоцията от успеха е била водеща за семейството.

„Да, прекрасно е да си втори в света и да знаеш, че ще участваш на олимпийски игри, но това остана на по-заден план. Най-важното беше какво преживява той в този момент“, признава Михаил.

С поглед към бъдещето очакванията са оптимистични. „Надявам се на Игрите да покаже отново това, което може. Това е по-рядък форум, но с по-малка конкурентност, така че шансовете са още по-големи“, завършва той.

Снимка: Facebook

На олимпийските игри България ще бъде представена още от Радослав Янков, Тервел Замфиров и Малена Замфирова – а след Бад Гащайн името на Александър Кръшняк вече е сред тези, които светът следи с повишено внимание.

