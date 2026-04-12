на живо
на живо
Радо Янков пред bTV: Малена ще се върне скоро и по-силна (ВИДЕО)

Дъщеря ми сама поиска да се качи на сноуборд, ще бъда амбициозен родител

Навръх Великден - Радослав Янков в специално интервю за bTV. Носителят на Големия кристален глобус в алпийския сноуборд изрази подкрепата си към пострадалата в тежък инцидент Малена Замфирова.

"Тя е страхотен млад спортист, който започна много ударно и може би е сред най-обещаващите млади таланти на България. Тя се възстановява вече в България. И мисля, че много скоро ще се върне на световната сцена", заяви Янков.

"Колкото и да е клиширано, това, което не те убива, те прави по-силен. Наистина е така. Тя ще се справи ще излезе по-силна от тази битка."

"Писахме си преди известно време - Малена е в добро състояние - поне ментално, психически. Млад човек, изключително позитивна. Тийндейджър от новото поколение, което подхожда с голяма увереност към всичко. И това много ѝ помага. Мисля, че ще ѝ помогне е във възстановяването."

Радо разказа и за своята дъщеричка - Дария. "Тя е на три години и няколко месеца. Вече започва да осъзнава какво се случва, каква е професията на баща й. Последните пъти, в които заминавах на лагери и състезания, беше леко разстроена. Започна да се сеща, че заминавам отново, че няма да се виждаме."

"Аз се опитвам да ѝ обясня, че това е моята работа, моето призвание. И че е важно да бъда концентриран и да правя това, за да представя България на най-високо ниво."

"Тя пък започна да кара ски, което много ме радва. Пожела сама да се качи и на сноуборд. Същност, беше за много кратко. Но, признавам си - аз също ще бъда и съм амбициозен родител. Не го крия, но просто някои неща идват с времето си."

инцидент сноуборд радослав янков Малена Замфирова

