Радослав Янков би олимпийски медалист за титлата в Банско

Радослав Янков и Биляна Замфирова са шампионите в паралелния гигантски слалом от откритото държавно първенство по сноуборд в Банско!
В зрелищния мъжки финал Радослав Янков (Амер Спортс) победи бронзовия медалист от Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026 Тервел Замфиров (Юлен). Третото място зае Петър Гергьовски (Юлен), който се наложи над корееца Чан-ха Юн.
При жените титлата спечели Биляна Замфирова (Юлен). Тя е сестра на възстановяващата се от ужасяващия инцидент в Чехия преди месец Малена.
В състезанието участва и актьорът Уилям Абади от хитовия сериал „Emily in Paris“, който е в Банско от месец, тренира активно и вече кара и в Европейската купа през януари.
В надпреварата при мъжете участваха 47 състезатели от 9 държави. В неделя шампионатът продължава с паралелен слалом за мъже и жени.