bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Радослав Янков би олимпийски медалист за титлата в Банско

Замфирова грабна златото с мощно каране

bfski.com

Радослав Янков и Биляна Замфирова са шампионите в паралелния гигантски слалом от откритото държавно първенство по сноуборд в Банско!

В зрелищния мъжки финал Радослав Янков (Амер Спортс) победи бронзовия медалист от Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026 Тервел Замфиров (Юлен). Третото място зае Петър Гергьовски (Юлен), който се наложи над корееца Чан-ха Юн.

Снимка: bfski.com

При жените титлата спечели Биляна Замфирова (Юлен). Тя е сестра на възстановяващата се от ужасяващия инцидент в Чехия преди месец Малена.

В състезанието участва и актьорът Уилям Абади от хитовия сериал „Emily in Paris“, който е в Банско от месец, тренира активно и вече кара и в Европейската купа през януари.

В надпреварата при мъжете участваха 47 състезатели от 9 държави. В неделя шампионатът продължава с паралелен слалом за мъже и жени.

Тагове:

дом инцидент титла Банско радослав янков тервел замфиров Emily in Paris Малена Замфирова Биляна Замфирова Уилям Абади Чанха Юн

Най - важното

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV