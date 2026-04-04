Радослав Янков би олимпийски медалист за титлата в Банско

Радослав Янков и Биляна Замфирова са шампионите в паралелния гигантски слалом от откритото държавно първенство по сноуборд в Банско!

В зрелищния мъжки финал Радослав Янков (Амер Спортс) победи бронзовия медалист от Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026 Тервел Замфиров (Юлен). Третото място зае Петър Гергьовски (Юлен), който се наложи над корееца Чан-ха Юн.

Снимка: bfski.com

При жените титлата спечели Биляна Замфирова (Юлен). Тя е сестра на възстановяващата се от ужасяващия инцидент в Чехия преди месец Малена.

В състезанието участва и актьорът Уилям Абади от хитовия сериал „Emily in Paris“, който е в Банско от месец, тренира активно и вече кара и в Европейската купа през януари.

В надпреварата при мъжете участваха 47 състезатели от 9 държави. В неделя шампионатът продължава с паралелен слалом за мъже и жени.