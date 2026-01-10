bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Радослав Янков спечели българския дуел и стана четвърти в Скуол

Страхотно представяне на Радослав Янков в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в швейцарския зимен център Скуол!

35-годишният българин завърши четвърти, като изпусна шанса си да се качи на почетната стълбица само за 8 стотни. 

На четвъртфинал пък Янков спечели българския сблъсък с Тервел Замфиров.

Янков, който миналата година на това трасе завърши на пето място, този път се представи още по-добре и стигна до малкия финал.

Той даде първо време в квалификациите. На осминафиналите Янков беше по-бърз от Санхо Ли (Южна Корея).

На четвъртфиналите настана време за български сблъсък, а по-опитният Янков бе с 0,16 секунди по-бърз от Замфиров, въпреки че допусна грешка в началото.

На полуфиналите той не успя да преодолее италианеца Роланд Фишналер, който стана победител в надпреварата след успех над сънародника си Мирко Феличет.

В малкия финал Янков изпусна победата за 8 стотни срещу словенеца Тим Мастнак.

При господата на сметката на българския сноуборд са четвърто (Радослав Янков) и шесто (Тервел Замфиров) място.

При дамите Малена Замфирова нямаше проблем в квалификациите, но отпадна осминафинал и е девета.

Шампионка стана легендарната Рамона Хофмайстер (Германия), която спечели големи финал срещу италианката Елиза Кафонт. 

Следващият старт за Световната купа е паралелен слалом в Бад Гащайн (Австрия) на 13 януари.

