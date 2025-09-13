bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Рами Киуан остана със сребро на световното в Ливърпул

Националът загуби от узбек във финала в кат. до 75 кг

Рами Киуан остана със сребро на световното в Ливърпул

Рами Киуан остана със сребро на световното първенство по бокс в Ливърпул (Англия). Националът загуби с 0:5 съдийски гласа от Фазлидин Еркинбоев (Узбекистан) на финала в кат. до 75 кг.

Така Киуан не успя да стане първият български световен шампион по бокс от 2009 г. насам, когато Детелин Далаклиев триумфира в кат. до 54 кг в Милано (Италия).

България завършва настоящото издание с две отличия. Вчера Радослав Росенов взе бронз при до 60-килограмовите, след като отстъпи с 1:4 на Луис Габриел Оливейра (Бразилия) в полуфиналите.

Разочарование на Рами

20-годишният Еркинбоев - трикратен шампион на Азия и световен юношески първенец, доминираше и в трите рунда, като особено сериозно беше превъзходството му във втория.

Рами направи добър трети рунд и опита да обърне хода на мача, но след първите две части шансовете му не бяха особено големи.

25-годишният Киуан, който е европейски шампион от 2024 г. в Белград (Сърбия), вчера на полуфинала беше категоричен над представителя на домакините Калъм Мейкин. Преди това отстрани Алън Пери (Шотландия) и Сумит Кунду (Индия).

Това бе 20-и финал с българско участие на световни първенства по бокс, а сребърното отличие на Киуан е 11-о.

