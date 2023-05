Разкриха причините за смъртта на Тори Боуи (ВИДЕО)

Светът на леката атлетика бе разтърсен от огромна трагедия. Преди ден от този своят си замина една от най-бързите жени на планетата и атрактивните фигури в женския спринт през последното десетилетие – Тори Бои.

We join our friends at USA Track & Field and across the Olympic community in mourning the passing of 3x Olympic medalist Tori Bowie.



She was an admired friend, teammate, and a great representative of Team USA. We send our sincere condolences to all who know and loved her. pic.twitter.com/rbZ2JTYeQy