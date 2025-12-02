bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Русия и Беларус спечелиха ключово обжалване

Изненада преди зимните олимпийски игри догодина

Русия и Беларус спечелиха ключово обжалване

Зелена светлина за спортисти от Русия и Беларус за участие в зимните олимпийски игри догодина.

Спортният арбитражен съд в Лозана отсъди в полза на скиори и сноубордисти от двете държави, които обжалваха забраната да се състезават.

Сега атлетите ще бъдат допуснати до квалификациите за най-големия спортен форум, който започва на 6 февруари в Милано и Кортина Д'Ампецо.

Забраната, наложена от ФИС малко след началото на войната в Украйна, официално е отменена, обяви в социалните мрежи руският спортен министър Михаил Дегтяров.

Международната ски федерация (ФИС) вече ще преглежда заявките на руски и беларуски спортисти за потвърждаване на неутрален статут. Крайният срок е 18 януари, като Игрите започват на 6 февруари.

Още пречки

Кандидатите обаче трябва да докажат, че не са подкрепяли войната и нямат връзки с армията или службите за сигурност.

Руски и беларуски спортисти може да се сблъскат и с визов проблем за държавите-домакини на квалификационните състезания. ФИС организира близо половината олимпийска програма за Милано и Кортина - 57 от 116 дисциплини.

Представители на Русия и Беларус имаше и в Париж 2024. Тогава те участваха без национални символи и не бяха допуснати до отборните дисциплини.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

съд Русия Италия обжалване беларус олимпийски игри спортисти атлети зимни арбитражен кортина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

В Испания разкриха детайли за Любо Пенев

В Испания разкриха детайли за Любо Пенев
Валенсия и бивши съотборници правят кампания за Любо Пенев (ВИДЕО)

Валенсия и бивши съотборници правят кампания за Любо Пенев (ВИДЕО)
Снукър чудо на… 2 годинки (ВИДЕО)

Снукър чудо на… 2 годинки (ВИДЕО)
Президентска битка на титани в щангите (ВИДЕО)

Президентска битка на титани в щангите (ВИДЕО)
Да коментираш триумфа на Фламенго от... хълм

Да коментираш триумфа на Фламенго от... хълм

Последни новини

Валенсия стартира кампания за Любо Пенев

Валенсия стартира кампания за Любо Пенев
ЦСКА откри дарителска сметка за Любо Пенев

ЦСКА откри дарителска сметка за Любо Пенев
Снукър чудо на… 2 годинки (ВИДЕО)

Снукър чудо на… 2 годинки (ВИДЕО)
Руски милиардер подарил апартамент на шампионка

Руски милиардер подарил апартамент на шампионка
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV