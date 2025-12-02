Русия и Беларус спечелиха ключово обжалване

Зелена светлина за спортисти от Русия и Беларус за участие в зимните олимпийски игри догодина.

Спортният арбитражен съд в Лозана отсъди в полза на скиори и сноубордисти от двете държави, които обжалваха забраната да се състезават.

Сега атлетите ще бъдат допуснати до квалификациите за най-големия спортен форум, който започва на 6 февруари в Милано и Кортина Д'Ампецо.

Забраната, наложена от ФИС малко след началото на войната в Украйна, официално е отменена, обяви в социалните мрежи руският спортен министър Михаил Дегтяров.

Международната ски федерация (ФИС) вече ще преглежда заявките на руски и беларуски спортисти за потвърждаване на неутрален статут. Крайният срок е 18 януари, като Игрите започват на 6 февруари.

Още пречки

Кандидатите обаче трябва да докажат, че не са подкрепяли войната и нямат връзки с армията или службите за сигурност.

Руски и беларуски спортисти може да се сблъскат и с визов проблем за държавите-домакини на квалификационните състезания. ФИС организира близо половината олимпийска програма за Милано и Кортина - 57 от 116 дисциплини.

Представители на Русия и Беларус имаше и в Париж 2024. Тогава те участваха без национални символи и не бяха допуснати до отборните дисциплини.

