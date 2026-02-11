bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Руски/Грузински фигурист жегна италианците с най-милото им

Reuters

Италия може да е олимпийски игри за 3 седмици в годината, но през цялото време е... кулинарна дестинация. И затова огромна част от спортистите с нетърпение очакваха да акостират в олимпийското село и да се насладят на прясна паста, пица, тирамису и какво ли още не. 

Е, не всички! Особено Глеб Смолкин - руски фигурист, който от 2023 г. представя Грузия заедно с партньорката си Диана Дейвис. 

Той явно не си пада по паста и пица, а търси нещо грузинско или руско.

"В олимпийското село няма грузинска или руска храна или нещо подобно. Тук всичко е много европейско, много еднообразно. От паста коремът ми се е свил. А уж обещаха да сменят менюто на всеки 4-5 дни", недоволства Смолкин.

Снимка: Reuters

Той и Дейвис така и не стигнаха до медал до момента. 

Но пък си навлякоха гнева на местните. 

Критики

Част от почитателите на италианска храна посъветваха Смолкин и партньорката му, която е и негова съпруга от 2022 г., да се връщат в страната си! Трябва да отбележим, че той е роден в Санкт Петербург, а тя - в Лас Вегас. 

Елизабета Салвадори, която е отговорник за храната в Милано/Кортина, също се включи в дискусията. 

Снимка: Reuters

"Не ние, а представители на други страни ни помолиха да добавим още паста и пица към менюто, дори извън основните хранения. При това никой не е задължен да ги яде. Винаги има ориз, картофи, хляб", каза тя.

Всъщност огромна част от атлетите в Италия вече споделиха, че в селото готвят много вкусно.

В търсене на италианския шоколадов мъфин: Десертите в Милано/Кортина
 
