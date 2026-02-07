В търсене на италианския шоколадов мъфин: Десертите в Милано/Кортина

Помните ли как спортистите на олимпийските игри в Париж 2024 бяха полудели по... шоколадовите мъфини в олимпийското село в Париж?
Всеки от тях търсеше къде има, запасяваше се и снимаше как му се наслаждава.
Сега, часове след официалната церемония по откриването на Милано/Кортина, атлетите на Игрите са в търсене на нов такъв десерт. А с италианската кухня това е доста трудно.
Засега най-много почитатели имат традиционното италианско тирамису и шоколадовият кейк с течен център, познат като лава кейк.
Според Натали Спуунър от националният отбор по хокей на Канада, лава кейкът печели надпреварата за най-вкусен десерт! Така мисли и сънародничката ѝ в шорттрека Кортни Саро.
"По-добър е от шоколадовия мъфин", казват те, но и двете признават, че си падат по шоколада.
По-добър е от шоколадовия мъфин", казват те, но и двете признават, че си падат по шоколада.
Швейцарският сноубордист Йонас Хаслер дава предимство на сочното тирамису.
"Толкова е добро! О, Боже! Ще си взема още едно!", казва той с още пълна уста.
Какви сладкиши има още в олимпийското село?
Снуупър представи ябълков тарт, шоколадов пудинг, тортата на баба и шоколадова торта, която е достъпна само за... закуска.
Домашната "бабина" торта засега получи най-висока оценка!
Домашната "бабина" торта засега получи най-висока оценка!
Всъщност в Италия приемат много сериозно храната и това е очаквано, предвид световната слава на кухнята в страната.
За атлетите винаги има достъпни пресни пици и пасти с различни сосове.
Със сигурност част от 2900-те спортисти ще си тръгнат без медали, но с килограми отгоре!