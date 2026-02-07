В търсене на италианския шоколадов мъфин: Десертите в Милано/Кортина

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Помните ли как спортистите на олимпийските игри в Париж 2024 бяха полудели по... шоколадовите мъфини в олимпийското село в Париж? 

Всеки от тях търсеше къде има, запасяваше се и снимаше как му се наслаждава. 

Сега, часове след официалната церемония по откриването на Милано/Кортина, атлетите на Игрите са в търсене на нов такъв десерт. А с италианската кухня това е доста трудно. 

Тирамису и лава кейк

Засега най-много почитатели имат традиционното италианско тирамису и шоколадовият кейк с течен център, познат като лава кейк.

Според Натали Спуунър от националният отбор по хокей на Канада, лава кейкът печели надпреварата за най-вкусен десерт! Така мисли и сънародничката ѝ в шорттрека Кортни Саро. 

"По-добър е от шоколадовия мъфин", казват те, но и двете признават, че си падат по шоколада. 

@courtneysarault Perhaps better than the viral chocolate muffin.. (yes I know it isn’t a muffin) #olympics #milan ♬ som original - Kimi e Yuki

Швейцарският сноубордист Йонас Хаслер дава предимство на сочното тирамису. 

"Толкова е добро! О, Боже! Ще си взема още едно!", казва той с още пълна уста. 

 
 
 
И още

Какви сладкиши има още в олимпийското село? 

Снуупър представи ябълков тарт, шоколадов пудинг, тортата на баба и шоколадова торта, която е достъпна само за... закуска. 

Домашната "бабина" торта засега получи най-висока оценка! 

@nataliespooner24 2 for 1! Trying the apple tart and grandmothers cake in the village! Still looking for some chocolate desserts and maybe even a muffin #olmpics #milan2026 ♬ Food Vlogger - Big Dreams

Всъщност в Италия приемат много сериозно храната и това е очаквано, предвид световната слава на кухнята в страната. 

За атлетите винаги има достъпни пресни пици и пасти с различни сосове. 

Със сигурност част от 2900-те спортисти ще си тръгнат без медали, но с килограми отгоре! 

 
десерт тирамису мъфин милано Зимни олимпийски игри лава кейк кортина

