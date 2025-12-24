Руски съд арестува задочно легендата Гари Каспаров

Руски съд арестува задочно Гари Каспаров! Легендарният шахматист е обвинен в оправдаване на тероризъм, съобщават от ТАСС.

62-годишният Каспаров е признат за чуждестранен агент и попада в регистъра на екстремистите.

"Съдът избра превантивна мярка за Каспаров под формата на задочен арест за срок от 2 месеца от датата на ареста или екстрадицията му в Русия.", обявиха от съд в Москва.

5 до 8 години

Каспаров е обвинен в публично оправдаване на тероризъм чрез информационни канали, включително социални мрежи. Ако бъде признат за виновен, го грози ефективно наказание от 5 до 8 години, както и лишаване от правото да заема определени длъжности в срок до 5 години.

Шахматистът живее извън Русия. В списъка с чуждестранни агенти е от май 2022 г. насам.

Каспаров е 15-кратен световен шампион по шахмат. Той е и най-младият носител на титлата в историята. Печелил е най-ценното индивидуално отличие в своя спорт - шахматния "Оскар", рекордните 11 пъти - през 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1995, 1996, 1999, 2001 и 2002 г.