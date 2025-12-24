bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Руски съд арестува задочно легендата Гари Каспаров

Шахматистът е обвинен в оправдаване на тероризъм

Руски съд арестува задочно легендата Гари Каспаров

Руски съд арестува задочно Гари Каспаров! Легендарният шахматист е обвинен в оправдаване на тероризъм, съобщават от ТАСС.

62-годишният Каспаров е признат за чуждестранен агент и попада в регистъра на екстремистите.

"Съдът избра превантивна мярка за Каспаров под формата на задочен арест за срок от 2 месеца от датата на ареста или екстрадицията му в Русия.", обявиха от съд в Москва.

5 до 8 години

Каспаров е обвинен в публично оправдаване на тероризъм чрез информационни канали, включително социални мрежи. Ако бъде признат за виновен, го грози ефективно наказание от 5 до 8 години, както и лишаване от правото да заема определени длъжности в срок до 5 години.

Шахматистът живее извън Русия. В списъка с чуждестранни агенти е от май 2022 г. насам.

Каспаров е 15-кратен световен шампион по шахмат. Той е и най-младият носител на титлата в историята. Печелил е най-ценното индивидуално отличие в своя спорт - шахматния "Оскар", рекордните 11 пъти - през 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1995, 1996, 1999, 2001 и 2002 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

съд москва Русия легенда тероризъм шахмат шах гари каспаров задочно

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Сабаленка се подготвя да бие Кириос с... Джокович (ВИДЕО)

Сабаленка се подготвя да бие Кириос с... Джокович (ВИДЕО)
Георги Иванов преди Коледа: Българският футбол има бъдеще!

Георги Иванов преди Коледа: Българският футбол има бъдеще!
Колко често лидерът по Коледа печели Висшата лига?

Колко често лидерът по Коледа печели Висшата лига?
Секси фенките на Замбия всъщност... не съществуват (ВИДЕО)

Секси фенките на Замбия всъщност... не съществуват (ВИДЕО)
Даже с шкембенце: Рене Игита отново изуми с Удара на скорпиона (ВИДЕО)

Даже с шкембенце: Рене Игита отново изуми с Удара на скорпиона (ВИДЕО)

Последни новини

Колко често лидерът по Коледа печели Висшата лига?

Колко често лидерът по Коледа печели Висшата лига?
Христо Янев: Измина трудна, но важна година за ЦСКА

Христо Янев: Измина трудна, но важна година за ЦСКА
Патова ситуация: България губи най-добрите си шахматисти? (ВИДЕО)

Патова ситуация: България губи най-добрите си шахматисти? (ВИДЕО)
Стоичков отправи емоционално коледно послание (ВИДЕО)

Стоичков отправи емоционално коледно послание (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV