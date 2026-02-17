Рускинята, която сама поиска да носи табелата "Украйна": Трябва да се страхувам!

Олимпийските игри в Милано/Кортина се сцена на невероятни вдъхновяващи истории и всеки ден ни показват колко е важно да си борбен, упорит и справедлив! Дори когато... родината ти не позволява.

Този път ще ви разкажем за Анастасия Кучерова - рускиня, която от години живее в Милано, но иначе е родена във Владикавказ. И бе доброволката, която вдигна високо ръката си, когато попитаха: "Кой иска да носи табелата на Украйна?".

Анастасия е архитект и никога не си е представяла, че за нея ще се говори по този начин!

Церемонията

На 6 февруари бе церемонията по официалното откриване на 25-ите олимпийски игри. Тя очаквано беше бляскава и по италиански красива и стилна, а Парадът на нациите бе една от кулминациите. Всеки знаменосец излезе, предвождан от доброволец, държащ табела с името на страната, облечен в бляскаво дълго яке.

Снимка: Reuters

Пред делегацията на Украйна в състав Елизавета Сидорко (шорттрек) и Кирило Марсак (фигурно пързаляне), вървеше Анастасия, която сама пожелала тази роля. Първоначално организаторите раздавали табелите на случаен принцип, но за тази на Украйна попитали.

"Когато вървиш покрай тези хора, осъзнаваш, че те имат пълното човешко право да изпитват омраза към всеки руснак. Все пак мисля, че е важно да направим дори едно малко действие, за да им покажем, че може би не всички хора мислят по един и същи начин", сподели Анастасия пред АР.

Тя дори лакирала ноктите си в жълто и синьо, в знак на подкрепа към страната, която нейната родина нападна.

Украинските спортисти веднага разпознали славянското в жената и дори се обърнали към нея на руски.

"Украинците нямат никаква възможност да избегнат тези мисли или да игнорират съществуването на война. Такава е тяхната реалност. Те продължават да се обичат, да се женят или да спортуват, да идват на олимпийските игри. Но всичко това се случва на фона на опустошението", казва Анастасия и добавя:

"Буквално няма дума, която да можете да кажете, за да отмените вредата, която тези хора вече са понесли. И няма дума, която да се доближи до прошката"

Снимка: Reuters

А в Русия?

Анастасия не се е прибирала в родината си от 2018 г. - 4 години преди да започне войната в Украйна.

Тя осъзнава, че е поела риск с доброволното си решение да носи украинската табела.

"Трябва да се тревожа и би трябвало да се страхувам. Не мога да гарантирам, че ако говоря открито, няма да навредя на хора, които познавам. Но това, което мисля, е, че ако аз, живеейки в демократична страна и ползвайки се с всички свободи, се страхувам, това означава, че режимът е победил.", категорична е тя.

Освен на Украйна, доброволката е носила табелата и но Дания.