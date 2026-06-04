Баскетбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 12 поредни победи! Има ли кой да спре Ню Йорк в битката за титлата? Кошмар за Уембаняма

Ню Йорк Никс продължава впечатляващия си поход към титлата в НБА. В първия мач от финалната серия тимът надигра Сан Антонио със 105:95 като гост, въпреки че през второто полувреме изоставаше с 14 точки.

Никс започнаха по-силно и поведоха с 14:7 още в началото, но домакините постепенно поеха контрола над срещата. Сан Антонио комбинира агресивна защита с ефективни нападения и до почивката водеше с 55:48.

През третата четвърт преднината на Спърс дръпнаха с 14 и изглеждаше, че домакините държат мача под контрол. Вместо да се пречупят обаче, играчите от Голямата ябълка показаха характер. Те методично започнаха да стопяват изоставането и до края на периода възстановиха равенството – 76:76.

Снимка: БГНЕС

Последната четвърт предложи истинска битка. Двата отбора си разменяха успешни атаки, а напрежението се покачваше с всяка минута. При оставащи 2:16 минути Виктор Уембаняма реализира два наказателни удара и даде аванс на Сан Антонио. Това обаче се оказа последният кош за домакините в мача.

В решаващия момент Джейлън Брънсън отбеляза изключително важна тройка от ъгъла, с която даде преднина на Никс. Оттам нататък гостите поеха пълен контрол и завършиха срещата с впечатляваща серия от 11 безответни точки.

Брънсън беше лидерът на Никс с 30 точки. Карл-Антъни Таунс записа "дабъл-дабъл" от 18 точки и 12 борби, а О Джи Ануноби добави още 17 точки. Именно това трио поведе отбора в най-важните моменти от двубоя.

Снимка: БГНЕС

За Сан Антонио най-резултатен беше Виктор Уембаняма с 26 точки и 12 борби, но стрелбата му не беше на обичайното ниво – едва 6 успешни опита от 21 изстрела.

Статистиката ясно показва две различни лица на този двубой. Сан Антонио доминираше през по-голямата част от срещата, но Ню Йорк беше далеч по-концентриран и ефективен в заключителните минути. Гостите се възползваха максимално от грешките на съперника и заслужено стигнаха до успеха.

С тази победа Никс записаха 12-а поредна победа в настоящите плейофи и направиха важна крачка към шампионската титла.