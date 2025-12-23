bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шок! Намериха тялото на биатлонист в хотелска стая

Причината за смъртта на Сиверт Бакен е неизвестна

Шок! Намериха тялото на биатлонист в хотелска стая

Шок в световния биатлон! Норвежкият национал Сиверт Бакен почина на 27-годишна възраст.

Според NRK, позовавайки се на прессъобщение на Норвежката федерация по биатлон, тялото на Бакен е намерено в хотелска стая в Италия.

Причината за смъртта все още не е съобщена.

Последното състезание на Бакен беше на 21 декември, където той завърши 20-ти в масовия старт за Световната купа в Анеси.  Бакен е трикратен европейски шампион. Той има една победа за Световната купа.

Българка е номер 1 в биатлона!
Коледа Италия биатлон норвегия хотел смърт стая Сиверт Бакен

