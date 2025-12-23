Шок! Намериха тялото на биатлонист в хотелска стая

Шок в световния биатлон! Норвежкият национал Сиверт Бакен почина на 27-годишна възраст.
Според NRK, позовавайки се на прессъобщение на Норвежката федерация по биатлон, тялото на Бакен е намерено в хотелска стая в Италия.
Причината за смъртта все още не е съобщена.
Последното състезание на Бакен беше на 21 декември, където той завърши 20-ти в масовия старт за Световната купа в Анеси. Бакен е трикратен европейски шампион. Той има една победа за Световната купа.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK