Българка е номер 1 в биатлона!

Българската биатлонистка Лора Христова е номер 1 в класацията по точност на стрелбата след първия кръг на Световната купа в Йостерсунд, Швеция.

След участието си в две щафети, индивидуален старт, спринт и преследване, Христова е направила общо 70 изстрела. Тя е свалила 68 мишени, което представлява впечатляващите 97% успеваемост. Този резултат я поставя на първо място сред всички участнички.

На второ място в класацията по стрелба е французойката Камил Бене с 95% успеваемост (69 свалени мишени от 73 изстрела). Германката Ванеса Фойгт заема трета позиция с 93% (56 от 60). Друга българска биатлонистка - Валентина Димитрова, се нарежда седма с 90% точност (55 от 61).

Снимка: Getty Images

Стрелбата на Лора Христова

В 15-километровата индивидуална надпревара в Йостерсунд Лора Христова завърши 24-та. Нейната успеваемост на стрелба беше 97% (едва две грешки – 0+0+1+1). Времето ѝ беше 45:46.5, само +2:38.5 от победителката. В спринта на 7.5 км тя зае 53-то място с безгрешна стрелба (0+0) и време 22:10.4.

Бляскаво бъдеще

22-годишната Лора Христова вече е световна шампионка в дисциплината суперспринт. Тя спечели титлата на световното лятно първенство в Отепя, Естония.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK