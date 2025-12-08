bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Българка е номер 1 в биатлона!

Страхотно представяне на Лора Христова

Българската биатлонистка Лора Христова е номер 1 в класацията по точност на стрелбата след първия кръг на Световната купа в Йостерсунд, Швеция.

След участието си в две щафети, индивидуален старт, спринт и преследване, Христова е направила общо 70 изстрела. Тя е свалила 68 мишени, което представлява впечатляващите 97% успеваемост. Този резултат я поставя на първо място сред всички участнички.

Чудото в биатлона Лора Христова - от първия ден на писалките в Троян до световния връх

На второ място в класацията по стрелба е французойката Камил Бене с 95% успеваемост (69 свалени мишени от 73 изстрела). Германката Ванеса Фойгт заема трета позиция с 93% (56 от 60). Друга българска биатлонистка - Валентина Димитрова, се нарежда седма с 90% точност (55 от 61).

Стрелбата на Лора Христова

В 15-километровата индивидуална надпревара в Йостерсунд Лора Христова завърши 24-та. Нейната успеваемост на стрелба беше 97% (едва две грешки – 0+0+1+1). Времето ѝ беше 45:46.5, само +2:38.5 от победителката. В спринта на 7.5 км тя зае 53-то място с безгрешна стрелба (0+0) и време 22:10.4.

Бляскаво бъдеще

22-годишната Лора Христова вече е световна шампионка в дисциплината суперспринт. Тя спечели титлата на световното лятно първенство в Отепя, Естония. 

Тагове:

биатлон стрелба световна купа номер 1 лора христова

