„Ще умра, кажете на сина ни, че го обичам“

Френският колоездач Дамиен Тузе преживя истински кошмар след тежкото падане по време на Обиколката на Оман на 10 февруари – инцидент, който едва не му коства живота.

В най-драматичния момент 29-годишният състезател се обажда на своята партньорка София и със сълзи в гласа произнася думи, които никое семейство не трябва да чува: „Ще умра. Кажи на сина ни, че го обичам.“

Спукан далак и тежка коремна травма

Първоначалната диагноза се оказва погрешна. В полева болница без необходимата апаратура лекарите успяват единствено да обработят раната на бедрото му, без да открият истинската опасност – спукан далак и тежка коремна травма.

Damien Touzé a été victime d'une violente chute hier lors du Tour d'Oman.



Pris en charge par les autorités médicales, il a été admis dans un hôpital local. Son bilan médical est encore à préciser. Il pourrait être rapatrié en Belgique jeudi ou vendredi.



Състоянието му бързо се влошава. Температурата му достига 40°C, пулсът остава опасно висок, а условията в лечебното заведение са шокиращи: „Бях настанен до кофи за боклук, имаше мухи, човек пръскаше инсектицид около мен. Беше сюрреалистично“, разказва Тузе.

Ситуацията става критична, когато се оказва, че коремната му стена изобщо не е била затворена след първата интервенция. „Когато използваха ножиците, беше като да ме намушкат“, спомня си той.

5-часова операция, която стабилизира състоянието му

Лекар от отбора му буквално спасява живота му, настоявайки за спешно преместване. След транспортирането му в Белгия следва 5-часова операция, която стабилизира състоянието му.

Въпреки че най-лошото вече е зад гърба му, бъдещето му в професионалното колоездене остава под въпрос. Тузе ще отсъства поне 8–9 месеца заради още тежки травми – фрактура на пищяла и разкъсани връзки.

„Искам да се върна на велосипеда… но трябва да бъда реалист“, признава асът на "Кофидис".