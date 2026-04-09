„Ще умра, кажете на сина ни, че го обичам“

Настанен до кофи за боклук, мухи и човек, който пръска инсектицид наоколо...

Френският колоездач Дамиен Тузе преживя истински кошмар след тежкото падане по време на Обиколката на Оман на 10 февруари – инцидент, който едва не му коства живота.

В най-драматичния момент 29-годишният състезател се обажда на своята партньорка София и със сълзи в гласа произнася думи, които никое семейство не трябва да чува: „Ще умра. Кажи на сина ни, че го обичам.“

Спукан далак и тежка коремна травма

Първоначалната диагноза се оказва погрешна. В полева болница без необходимата апаратура лекарите успяват единствено да обработят раната на бедрото му, без да открият истинската опасност – спукан далак и тежка коремна травма.

Състоянието му бързо се влошава. Температурата му достига 40°C, пулсът остава опасно висок, а условията в лечебното заведение са шокиращи: „Бях настанен до кофи за боклук, имаше мухи, човек пръскаше инсектицид около мен. Беше сюрреалистично“, разказва Тузе.

Ситуацията става критична, когато се оказва, че коремната му стена изобщо не е била затворена след първата интервенция. „Когато използваха ножиците, беше като да ме намушкат“, спомня си той.

5-часова операция, която стабилизира състоянието му

Лекар от отбора му буквално спасява живота му, настоявайки за спешно преместване. След транспортирането му в Белгия следва 5-часова операция, която стабилизира състоянието му.

Въпреки че най-лошото вече е зад гърба му, бъдещето му в професионалното колоездене остава под въпрос. Тузе ще отсъства поне 8–9 месеца заради още тежки травми – фрактура на пищяла и разкъсани връзки.

„Искам да се върна на велосипеда… но трябва да бъда реалист“, признава асът на "Кофидис".

инцидент операция оман колездене полева болница Дамиен Тузе

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

