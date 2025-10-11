„Смърках кокаин от златния си медал в Лондон“

В автобиографията си „Веригата“ британският шампион по колоездене Брадли Уигинс разкрива тъмната страна на славата. „В Лондон през 2012 г. смърках кокаин от златния си медал; мразех резултата си. Беше като да уринираш върху собствения си гроб“, споделя Уигинс.

След години на зависимости, той е намерил пътя към възстановяване с помощта на Ланс Армстронг. „Сега печеля повече, отколкото печелех преди, вече не пия и имам дневна рутина като професионален спортист. Ходя на фитнес всеки ден, планирам храненията си и живея дисциплинирано.“

Една удобна диагноза...

Въпреки успехите си – пет олимпийски златни медала и победа в "Тур дьо Франс" – Уигинс разкрива пред Time и конфликтите си с отбора „Скай“. След пенсионирането му през 2018 г. постоянният комитет на британското правителство го обвини в измама, заедно с отбора, за да спечели Тура.

Снимка: Getty Images

Според доклада, „Скай“ е използвал системата с удобна диагноза - астма, само за да даде на Уигинс кортикостероиди, които биха подобрили съотношението му мощност-тегло за най-важното състезание за всеки един колоездач.

"Отборът ме хвърли под автобуса, за да прикрия някой друг"

Уигинс винаги е отричал да е приемал каквито и да е лекарства, освен „за медицински цели“. „Имаше нещо по-сериозно, което се случваше. Отборът ме хвърли под автобуса, за да прикрия някой друг. Но ще излезе наяве. Бих искал да знам, по един или друг начин, какво наистина се е случило“, каза той.

Днес Уигинс се наслаждава на живота си и свободата да кара колело през уикендите, както когато е бил дете, опитвайки се да остави тъмните години зад себе си.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK