Спортният министър за Джирото: Надявам се разходите да са по-ниски (ВИДЕО)

Служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев се надява разходите по организацията на етапите от Джиро д'Италия у нас да бъдат по-ниски от предвидените.

"Разходите не са 15 млн., а доста повече. 15 млн. са за организатора от италианска страна, така че не мога да кажа за другите отрасли, но в Министерството на спорта не са. Бюджетът, който е отреден, ще стигне, даже и ще остане голяма част. Не мога да кажа сега - като свърши състезанието ще дадем пълен отчет. Не мога да коментирам информациите за разходи за корекция на пътищата", каза Илиев пред bTV.

България приема старта на прочутата надпревара, като от 8 до 10 май етапите са Несебър - Бургас, Бургас - Велико Търново и Пловдив - София.

"Мисля, че е една страхотна възможност. Първо - да се утвърдим като един добър домакин. Второ - е добра възможност за туризма. Освен това се надявам, чисто от спортна гледна точка, това да запали пламъче в деца, които искат и те да се занимават с колоездене", сподели Илиев.

По-добре късно, отколкото никога

Куриоз съпътства организацията на домакинството на България. Едва преди месец и половина родната федерация по колоездене бива включена в комитета по подготовка. За председателя Александър Алексиев това е странно:

"Когато едно от най-големите състезания е на територията на България, мисля, че е логично и федерацията по колоездене да участва в организацията... Имаме двама човека, но самите италианци мисля, че са си свършили доста добре нещата. Надявам се след това събитие доста хора да си отворят очите, че това е много голям спорт в Западна Европа."

Алексиев завърши с апел колоездачите у нас да бъдат пазени от шофьорите повече.

През 2015 г. за последно България има свой участник в Джирото. Това е Николай Михайлов, който в 7-ия от 21 етапа в продължение на 220 километра е част от челната четворка.

