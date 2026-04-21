Позволиха допълнителен опит на украинска щангистка (ВИДЕО)

Прецедент във вдигането на тежести! Позволиха на украинка да направи допълнителен опит в кат. до 63 кг. на европейското първенство в Батуми (Грузия).

Свитлана Москвина трябваше да излезе за третия си и последен опит в изхвърлянето на 98 кг.

Тя трябваше да изчака Маелин Мишел преди това да се качи на подиума с 98-килограмова тежест. Французойката обаче коригира заявените тежести на 99.

Вместо да има по правило 60 секунди, таймерът показваше под 30 секунди за начало на опита.

Москвина се наложи на бързо темпо да се опита да се справи с тежестта. Опитът не беше успешен, а след сериозна дискусия сред официалните лица, на украинката беше дадена възможност за ново допълнително излизане на подиума.

В съвременните правила на Международната федерация по вдигане на тежести (IWF) подобни опити са силно ограничени - до такива за световен рекорд. В миналото те бяха по-често явление, но днес федерацията предпочита върховите постижения да се поставят в рамките на стандартните три опита, за да се запази динамиката на състезанието.

Какво предстои?

21 април (вторник)

18:00 ч. – мъже до 71 кг – с участието на Диян Пампорджиев

22 април (сряда)

15:00 ч. – жени до 69 кг – с участието на Галя Шатова

18:00 ч. – мъже до 79 кг

23 април (четвъртък)

15:00 ч. – мъже до 88 кг

18:00 ч. – жени до 77 кг – с участието на Мария Магдалена Кирева

24 април (петък)

15:00 ч. – мъже до 94 кг – с участието на Карлос Насар

18:00 ч. – жени до 86 кг

25 април (събота)

18:00 ч. – мъже до 110 кг – с участието на Христо Христов и Дейвид Фишеров

26 април (неделя)

12:00 ч. – жени над 86 кг

15:00 ч. – мъже над 110 кг