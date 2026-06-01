Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Първи кадри от скандалната сватба на Шумахер и Етиен! Вижте един от подаръците (ВИДЕО) Ралф и годеникът му сключиха брак в Сен Тропе. Предстоят празненства с най-близсите Снимка: Btv sport

Най-обсъжданата сватба в спорта! Братът на Михаел Шумахер - Ралф, който също бе пилот във Формула 1 и кара за Джордан, Уилямс и Тойота (1997-2007), каза заветното "Да!" на своя годеник Етиен.

Церемонията се състоя в Сен Тропе, където двойката живее и всъщност беше само начало на тридневните празненства.

Най-близките на двойката и на Ралф, който изненада всички с признание за сексуалната си ориентация след един брак с жена зад гърба си и син, ще празнуват с тях, а цялата щастлива церемония ще бъде излъчена в краткия телевизионен сериал, като именно тя ще е кулминацията в четвъртия епизод.

View this post on Instagram A post shared by Sky Deutschland (@skydeutschland)

Гостите

Ралф и Етиен ще съберат около 110 човека, за да отпразнуват любовта си. Сред тях са бащата на братята Шумахер - Ролф, както и синът му Дейвид.

Германските медии пък следят изкъсо известните личности с покани, като семейството на бизнесмена Роберт Гейс и съпругата му - телевизионната водеща Кармен.

View this post on Instagram A post shared by Carmen Geiss (@carmengeiss)

Именно те вдигнаха завесата за последователите си и публикуваха първи кадри от събитието.

Двамата показаха и своя подарък - картина на двойката, нарисувана от Шаряр Аждари, който е известен със своите репродукции в модерен стил.

Кармен разказа в публикацията си, че празненството е било много емоционално, като Етиен е произнесъл реч на немски, а Ралф - на английски.

View this post on Instagram A post shared by Sharyar Azhdari (@s_art_infinity)

Какво да очакваме?

След като двойката официално е семейство и положи подписите си в кметството на Сен Тропе, празненствата също ще са на Френската ривиера.

На празненствата се очакват съпругата на Михаел - Корина, както и децата му Мик и Джина.

Ралф и Етиен бяха сред гостите на сватбата на дъщерята на 7-кратния шампион от Формула 1 преди години, като семейството още веднъж показа, че подкрепя връзката между двамата.