Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След 10 години: България отново със световен медал (СНИМКИ) Весела Лечева приветства успеха на Мария Атанасова в Германия

Мария Атанасова спечели сребърен медал на 10 метра пистолет на световното първенство по спортна стрелба за юноши и девойки в германския град Зул. Българката демонстрира класа и характер, като се нареди сред най-добрите в света и донесе на България първи медал от световен шампионат в спортната стрелба от 10 години насам.

Атанасова влезе във финала сред осемте най-добри след квалификация с 571 точки. В решителната битка за отличията тя стреля блестящо и заслужено завоюва сребърното отличие с резултат от 235.8 т. Световна шампионка стана Седжал Камбъл (Инд) с 240.2 т., а бронзът остана за сънародничката ѝ Химанши Химаши с 217.6 т.

Другите български представителки в дисциплината също се представиха достойно – Николая Раденкова завърши на 27-о място с 564 точки, а Магдалина Стаменова се класира 57-а с 555 точки.

Постижението на Мария Атанасова връща България сред медалистите на световни първенства при пистолетните дисциплини и повтаря успеха на Мирослава Минчева, която през 2017 г. спечели сребърен медал на 25 метра пистолет на Световното първенство за девойки, отново в Зул.

По повод впечатляващото представяне поздрав отправи и председателят на БОК Весела Лечева:

„България има сребърен медал от световното първенство по спортна стрелба в Зул, Германия! В дисциплината 10 метра пистолет при девойките Мария Атанасова спечели отличието в изключително силна конкуренция. За България това е първи медал от Световно първенство от десет години.

Невероятният успех на Мария, както и добрите резултати на останалите ни състезатели, показват, че българската спортна стрелба върви в правилната посока и че усилията, трудът и постоянството дават резултат.

Поздравления за Мария Атанасова, за нейния треньорски екип и за всички, които стоят зад този голям успех. Това отличие е повод за национална гордост и вдъхновение за младите български спортисти“, написа Лечева в социалните мрежи.