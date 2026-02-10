bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ралф Шумахер (50) вдига сватба с Етиен (36)

Братът на Михаел Шумахер планира тридневна церемония в Сен Тропе през май

Деветнайсет месеца след като разкри, че е гей - Ралф Шумахер стяга сватба. Братът на Михаел Шумахер се сгоди за своя партньор Етиен.

50-годишният Ралф, който направи успешна кариера на пилот от Формула 1 и кара за Джордан, Уилямс и Тойота (1997-2007), призна за еднополовата си връзка през юли 2024 г. Новината шокира мнозина - най-вече заради 13-годишния му брак с телевизионната звезда Кора.

Ралф Шумахер: Етиен ми е първият мъж

Германското издание Bild твърди, че по-младият от братята Шумахер планира тридневна церемония в Сен Тропе през май. А бившата му съпруга дори им е изпратила своите най-добри пожелания, въпреки че публично го критикува след раздялата им.

Безкрайно щастие

"Моят партньор Стивън и аз желаем на Ралф и Етиен всичко най-хубаво и безкрайно щастие", гласи нейното послание.

Ралф и Кора се ожениха през 2001 г. и имат син Дейвид. Новият й любим е Стивън Бо Бекендам - ​​44-годишен американец.

Кора не крие, че не поддържа връзка нито с Ралф, нито с Дейвид. След развода пък е изгорила сватбената си рокля и е блокирала номера на бившия си съпруг.

Далеч от Михаел

Шесткратният победител във Формула 1 прекарва по-голямата част от годината в южна Франция с 36-годишния Етиен.

Той запазва пълно мълчание за състоянието на своя брат Михаел, който получи тежка черепно-мозъчна травма при каране на ски през 2013 г. Седемкратният световен шампион прекара месеци в кома, след като удари главата си в камък, а семейството не предоставя никаква информация за лечението.

Ралф Шумахер призна, че е гей

Ралф дори намекна, че се е отдалечил от семейството на брат си. "За съжаление понякога животът е несправедлив. Трябва да го приемем. Когато видя съпругата и децата на Михаел, сърцето ми се усмихва. Ако някой от семейството потърси моя съвет, аз съм насреща. Те вървят по свой собствен път."

