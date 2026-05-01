Смърт на турнир по конна езда

Смърт на жокей беляза международно състезание по конна езда в Биктън, Девън. Джорджи Кембъл претърпя трагичен инцидент, след като при опит да преодолее препятствие, конят ѝ Global Quest се удря, губи баланс, пада и я затиска.

Въпреки незабавната медицинска помощ и защитната екипировка, тя губи живота си на място.

Разследването по-късно потвърждава, че става дума за трагичен спортен инцидент, без външни фактори.

Жена, родена за спорта

Родена като Джорджина Странг в Кент, Джорджи израства сред животни и природа, в семейство, където любовта към конете е начин на живот. Още на 2-годишна възраст сяда за първи път на седло, а само няколко години по-късно вече се състезава на сериозно ниво.

Тя е едновременно изключителен спортист и многостранна личност – капитан на училищни отбори, силен състезател в лека атлетика и спортове като хокей и лакрос, и човек с естествена харизма, който впечатлява с енергия и решителност. Приятелите ѝ я описват като състезател по дух – амбициозна на терена, но изключително топла и добросърдечна извън него.

След завършване на спортни науки, тя избира пътя, който винаги е следвала сърцето ѝ – конния спорт. Кариерата ѝ включва над 200 състезания, шест международни победи и участие на най-високо, петзвездно ниво, представяйки Великобритания в престижни турнири като Купата на нациите.

Любов, партньорство и обща мечта

През 2017 г. съдбата я среща с новозеландския ездач Джеси Кембъл по време на състезание в Нидерландия. Между тях бързо се изгражда връзка, която прераства в силно партньорство както в живота, така и в спорта.

Двамата изграждат съвместен отбор – „Team Campbell Eventing“. Женят се през 2020 г. на скромна, интимна церемония по време на пандемията – ден, който Джеси по-късно описва като най-специалния в живота им.