Станка Златева пред bTV: Купуваме си спокойствие, вместо да инвестираме в нашите борци

Българската борба е на прага на решаващ период. Националните отбори по свободен и класически стил вече са в активна подготовка преди държавното първенство и европейското, но различията между клубовете, федерацията и чужденците остават.
Свободняците, водени от Радослав Великов, тренират на Белмекен. "Ще слязат за шампионата на България и след това пак ще се качат да продължат подготовката“, уточни пред bTV президентът на БФБ Станка Златева.
„Подготовката върви на ниво, почти всички са на лагер. Републиканското е част от подготовката за европейското. На 19-и слизаме за шампионата в Сливен, правим тренировка сутринта, на 20-и започваме отново лагера на Белмекен“, допълни Великов.
Подготовката на класическите борци е различна: някои се готвят по клубовете, други – с националния отбор. „Има няколко човека в Дианабад, които се готвят. Другите основно тренират по клубовете. След шампионата, когато се установи шампион и се направи съставът за европейското, ще бъдат поканени абсолютно всички за подготовка с националните отбори.
Централизираната подготовка е важна, но никого не караме насила. Който иска, може да се готви в клуба“, коментира Златева, която до скоро твърдо настояваше всеки, който мечтае да се изяви на международния тепих, да има договор с федерация.
„Централизираната подготовка не може да е само в София. Това е подходящо за кадети и юноши, но при мъжете е важно да имат спаринг партньори и различни дразнители, за да израстват. Моята мотивация е да работя с младите. Влагам енергията си в тях, защото има момчета, които искат да се развиват“, каза пред bTV треньорът на класиците Стоян Добрев.
„След републиканското ще получа информация и ще обсъдя условията. За мен е важно да има компромис и от двете страни, за да можем да се състезаваме и всичко да е наред“, е мнението на олимпийския шампион от Париж 2024 Семен Новиков. А Кирил Милов допълни: "Моята позиция не е променена. Надявам се да се направи компромис и от двете страни, за да можем и ние да се състезаваме и всичко да е наред.“
„Аз бях твърдо против присъствието му. Идеята беше да развиваме български деца и български спортисти. При положение, че имаме достатъчно български борци, вместо да инвестираме в тях, ние си купуваме спокойствие. „Абсолютно всяка категория на свободния стил има чужденец. И кой ще има стимул да работи и да иска да пробие...?, пита риторично Златева.
„Той е класен спортист, от когото младите борци ще вдигнат нивото. Имаме нужда от такива спортисти, които са на световно ниво. Подготовката с него дава пример за младите как се работи на високо ниво“, контрира Великов.
„Всеки трябва да спазва правилата. Няма как един отбор да не се води от треньор на национален отбор. Пресконференция преди всяко първенство – хората ще си кажат кое не им харесва, кое им харесва. Аз не виждам нещо нередно“, е мнението на президентът на централата.
Според Стоян Добрев трябва да се намери компромис. "Ако не се намери, може и да няма участник, което е пагубно за българската класическа борба. Боян Радев, светла му памет, беше емблемата на българската борба. Той показваше как се намира общ език в името на борбата. Трябва да бъдем малко по-смирени и да продължим напред.“
„Борбата е традиция в България. Българите винаги са вземали медали и винаги са били на почнатата стълбичка“, оптимист е Станка. А Стоян Добрев допълва: „Трябва да покажем кой е най-великият и кой е най-можещият. Да намерим общ начин и да продължим да печелим медали и да развиваме българската класическа борба.“
Мнение има и Руди Великов: „Идеята е младите да видят какво означава да се готвиш на световно ниво. Спаринг с най-добрите им дава шанс да растат.“
