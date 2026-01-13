Станка Златева пред bTV: Купуваме си спокойствие, вместо да инвестираме в нашите борци

Българската борба е на прага на решаващ период. Националните отбори по свободен и класически стил вече са в активна подготовка преди държавното първенство и европейското, но различията между клубовете, федерацията и чужденците остават.

Свободен стил

Свободняците, водени от Радослав Великов, тренират на Белмекен. "Ще слязат за шампионата на България и след това пак ще се качат да продължат подготовката“, уточни пред bTV президентът на БФБ Станка Златева.

„Подготовката върви на ниво, почти всички са на лагер. Републиканското е част от подготовката за европейското. На 19-и слизаме за шампионата в Сливен, правим тренировка сутринта, на 20-и започваме отново лагера на Белмекен“, допълни Великов.

Класически стил

Подготовката на класическите борци е различна: някои се готвят по клубовете, други – с националния отбор. „Има няколко човека в Дианабад, които се готвят. Другите основно тренират по клубовете. След шампионата, когато се установи шампион и се направи съставът за европейското, ще бъдат поканени абсолютно всички за подготовка с националните отбори.

Централизираната подготовка е важна, но никого не караме насила. Който иска, може да се готви в клуба“, коментира Златева, която до скоро твърдо настояваше всеки, който мечтае да се изяви на международния тепих, да има договор с федерация.

„Централизираната подготовка не може да е само в София. Това е подходящо за кадети и юноши, но при мъжете е важно да имат спаринг партньори и различни дразнители, за да израстват. Моята мотивация е да работя с младите. Влагам енергията си в тях, защото има момчета, които искат да се развиват“, каза пред bTV треньорът на класиците Стоян Добрев.

Кой ще направи крачка назад?

Снимка: Lap.bg

„След републиканското ще получа информация и ще обсъдя условията. За мен е важно да има компромис и от двете страни, за да можем да се състезаваме и всичко да е наред“, е мнението на олимпийския шампион от Париж 2024 Семен Новиков. А Кирил Милов допълни: "Моята позиция не е променена. Надявам се да се направи компромис и от двете страни, за да можем и ние да се състезаваме и всичко да е наред.“

Казусът с чужденците: Шамил Мамедов

„Аз бях твърдо против присъствието му. Идеята беше да развиваме български деца и български спортисти. При положение, че имаме достатъчно български борци, вместо да инвестираме в тях, ние си купуваме спокойствие. „Абсолютно всяка категория на свободния стил има чужденец. И кой ще има стимул да работи и да иска да пробие...?, пита риторично Златева.

Снимка: Lap.bg

„Той е класен спортист, от когото младите борци ще вдигнат нивото. Имаме нужда от такива спортисти, които са на световно ниво. Подготовката с него дава пример за младите как се работи на високо ниво“, контрира Великов.

Правила

Снимка: Instagram

„Всеки трябва да спазва правилата. Няма как един отбор да не се води от треньор на национален отбор. Пресконференция преди всяко първенство – хората ще си кажат кое не им харесва, кое им харесва. Аз не виждам нещо нередно“, е мнението на президентът на централата.

Според Стоян Добрев трябва да се намери компромис. "Ако не се намери, може и да няма участник, което е пагубно за българската класическа борба. Боян Радев, светла му памет, беше емблемата на българската борба. Той показваше как се намира общ език в името на борбата. Трябва да бъдем малко по-смирени и да продължим напред.“

Младите

„Борбата е традиция в България. Българите винаги са вземали медали и винаги са били на почнатата стълбичка“, оптимист е Станка. А Стоян Добрев допълва: „Трябва да покажем кой е най-великият и кой е най-можещият. Да намерим общ начин и да продължим да печелим медали и да развиваме българската класическа борба.“

Мнение има и Руди Великов: „Идеята е младите да видят какво означава да се готвиш на световно ниво. Спаринг с най-добрите им дава шанс да растат.“

