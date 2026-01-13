bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Станка Златева пред bTV: Купуваме си спокойствие, вместо да инвестираме в нашите борци

Мамедов или българите? Кой ще носи медали на България?

Българската борба е на прага на решаващ период. Националните отбори по свободен и класически стил вече са в активна подготовка преди държавното първенство и европейското, но различията между клубовете, федерацията и чужденците остават.

Свободен стил

Свободняците, водени от Радослав Великов, тренират на Белмекен. "Ще слязат за шампионата на България и след това пак ще се качат да продължат подготовката“, уточни пред bTV президентът на БФБ Станка Златева.

Подготовката върви на ниво, почти всички са на лагер. Републиканското е част от подготовката за европейското. На 19-и слизаме за шампионата в Сливен, правим тренировка сутринта, на 20-и започваме отново лагера на Белмекен“, допълни Великов.

Класически стил

Подготовката на класическите борци е различна: някои се готвят по клубовете, други с националния отбор. Има няколко човека в Дианабад, които се готвят. Другите основно тренират по клубовете. След шампионата, когато се установи шампион и се направи съставът за европейското, ще бъдат поканени абсолютно всички за подготовка с националните отбори.

Централизираната подготовка е важна, но никого не караме насила. Който иска, може да се готви в клуба“, коментира Златева, която до скоро твърдо настояваше всеки, който мечтае да се изяви на международния тепих, да има договор с федерация.

Централизираната подготовка не може да е само в София. Това е подходящо за кадети и юноши, но при мъжете е важно да имат спаринг партньори и различни дразнители, за да израстват. Моята мотивация е да работя с младите. Влагам енергията си в тях, защото има момчета, които искат да се развиват“, каза пред bTV треньорът на класиците Стоян Добрев.

Кой ще направи крачка назад?

Снимка: Lap.bg

След републиканското ще получа информация и ще обсъдя условията. За мен е важно да има компромис и от двете страни, за да можем да се състезаваме и всичко да е наред“, е мнението на олимпийския шампион от Париж 2024 Семен Новиков. А Кирил Милов допълни: "Моята позиция не е променена. Надявам се да се направи компромис и от двете страни, за да можем и ние да се състезаваме и всичко да е наред.“

Казусът с чужденците: Шамил Мамедов

Аз бях твърдо против присъствието му. Идеята беше да развиваме български деца и български спортисти. При положение, че имаме достатъчно български борци, вместо да инвестираме в тях, ние си купуваме спокойствие. Абсолютно всяка категория на свободния стил има чужденец. И кой ще има стимул да работи и да иска да пробие...?, пита риторично Златева.

Снимка: Lap.bg

Той е класен спортист, от когото младите борци ще вдигнат нивото. Имаме нужда от такива спортисти, които са на световно ниво. Подготовката с него дава пример за младите как се работи на високо ниво“, контрира Великов.

Правила

Снимка: Instagram

Всеки трябва да спазва правилата. Няма как един отбор да не се води от треньор на национален отбор. Пресконференция преди всяко първенство хората ще си кажат кое не им харесва, кое им харесва. Аз не виждам нещо нередно“, е мнението на президентът на централата.

15 години без майка си и една голяма мечта - изповедта на Биляна Дудова

Според Стоян Добрев трябва да се намери компромис. "Ако не се намери, може и да няма участник, което е пагубно за българската класическа борба. Боян Радев, светла му памет, беше емблемата на българската борба. Той показваше как се намира общ език в името на борбата. Трябва да бъдем малко по-смирени и да продължим напред.“

Младите

Борбата е традиция в България. Българите винаги са вземали медали и винаги са били на почнатата стълбичка“, оптимист е Станка. А Стоян Добрев допълва: Трябва да покажем кой е най-великият и кой е най-можещият. Да намерим общ начин и да продължим да печелим медали и да развиваме българската класическа борба.“

Мнение има и Руди Великов: Идеята е младите да видят какво означава да се готвиш на световно ниво. Спаринг с най-добрите им дава шанс да растат.“

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

28 000 евро, 6 отбора и едно българско име – Биляна Дудова в Pro Wrestling League!

 

Тагове:

паспорти борба чужденци радослав великов станка златева федерация лагери класически стил национални отбори свободен стил стоян добрев кирил милов Семен Новиков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Разгром за 61 минути – България показва класа!

Разгром за 61 минути – България показва класа!
0:0 и много въпроси – Левски с първи тест в Турция (ВИДЕО)

0:0 и много въпроси – Левски с първи тест в Турция (ВИДЕО)
Клоп проговори защо Реал не е за него

Клоп проговори защо Реал не е за него
Лавина уби олимпийски медалист

Лавина уби олимпийски медалист
Новият в ЦСКА събирал пари за тренировки от... томболи (ВИДЕО)

Новият в ЦСКА събирал пари за тренировки от... томболи (ВИДЕО)

Последни новини

Разгром за 61 минути – България показва класа!

Разгром за 61 минути – България показва класа!
Джокович и Алкарас – като две капки вода (ВИДЕО)

Джокович и Алкарас – като две капки вода (ВИДЕО)
Лавина уби олимпийски медалист

Лавина уби олимпийски медалист
0:0 и много въпроси – Левски с първи тест в Турция (ВИДЕО)

0:0 и много въпроси – Левски с първи тест в Турция (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV