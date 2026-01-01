15 години без майка си и една голяма мечта - изповедта на Биляна Дудова

Биляна Дудова е една от най-успешните и разпознаваеми български състезателки по борба. Родена е на 1 август 1997 г. - изключителен талант с агресивен стил, бързина и тактическа зрялост на тепиха. Многократна европейска и световна шампионка,

Дудова се утвърждава като една от най-силните състезателки в световния елит, но пътят ѝ към върха никога не е бил лесен. Отваря сърцето си в дните след Рождество Христово специално за bTV.

15 години от загубата на майка ѝ

„Коледа посрещнах с най-близките си хора. Пожелах си най-вече здраве – за себе си и за всички около мен“, споделя Биляна. Тази година празникът носи по-дълбок емоционален заряд – навършват се 15 години от загубата на майка ѝ. „В такива моменти човек осъзнава кое е наистина важно.“

Година на изпитания и уроци

2025 г. е година на крайности – победи и загуби, възходи и тежки моменти. „Имаше много предизвикателства и уроци. Всяко нещо ме направи по-силна и по-зряла – и като спортист, и като човек." Макар да е доволна от постигнатото, Дудова не се задоволява със статуквото.

"Знам, че мога много повече. Именно това ме мотивира – да надграждам и да ставам по-добра във всеки един аспект“, споделя световната и 4-кратна европейска шампионка пред медията ни. Тя завърши пета на световното първенство, а по-рано през април взе бронз от Евро 2025.

Загубата, която оставя белег

Най-тежкият момент през годината е загубата на Стефан Николов – човекът, който тя нарича своя най-голяма опора. Вицепрезидентът на Българската федерация по борба, отговорник за ресор „Свободна борба“ и дългогодишен член на Управителния съвет на федерацията почина в средата на септември.

„Той беше като баща за мен. Благодарение на него продължих да тренирам борба, да се състезавам и да остана в България.“

Макар вече да не е до тепиха или в публиката, присъствието му остава осезаемо. „Ще продължа да се боря и за него. Вярвам, че винаги ще бъде с мен и ще ми дава сила."

Голямата цел: олимпийско злато

Биляна е крие амбицията си. Целта е ясна и безкомпромисна – олимпийско злато за България. „Искам да постигна историческа победа. Вярвам, че всяка трудност по пътя е цена, която трябва да платя, за да стигна дотам.“ Напрежението в борбата Темата за подготовката ѝ и отношенията в националния отбор е сложна и деликатна. „Към момента това партньорство е невъзможно – гледаме в различни посоки. Треньорът и състезателят трябва да вървят ръка за ръка като тандем, иначе няма как да има резултати.“

Дудова е подала официална молба до Българската федерация по борба и очаква окончателно решение. „Молбата ми е свързана с това да се подготвям в среда на уважение и професионализъм. Всеки елитен спортист има нужда от треньор, който вярва в него и го оценява.“ Тя не крие, че негативните процеси се отразяват най-силно на водещите състезатели. „Разбира се, че влияят. Състезанията идват, а ние трябва да сме готови за победи.“

Натурализираните

Ясно заявява, че никога не би застанала срещу човек, който прославя България. „Знам през какво минава всеки състезател.“ С натурализираните борци поддържа отлични отношения, но подчертава, че ако целта е изцяло български състав, това изисква дълбока реформа – от детско-юношеската школа до спортната политика на държавата.

Живот в режим и послание към младите

Празниците за елитния спортист често са условни. „Случвало се е да сме на лагер по време на празници. Ако имаме възможност – ги отбелязваме, но подготовката винаги е на първо място. Подготовката никога не спира.“ Пожеланието ѝ за новата 2026-а е просто, но силно – здраве и още поводи за гордост за българската борба.

А към младите спортисти отправя ясно послание: „Да мечтаят смело и да не се страхуват от провала. Той е част от изграждането на един голям спортист. Да работят упорито, да вярват в себе си и никога да не се предават.“

