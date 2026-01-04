28 000 евро, 6 отбора и едно българско име – Биляна Дудова в Pro Wrestling League!

Биляна Дудова направи огромна крачка в кариерата си, след като бе избрана да се състезава в Pro Wrestling League (PWL) в Индия – професионална лига, която събира най-добрите борци от цял свят.

Дудова ще представлява отбора Maharashtra Kesari в олимпийската категорията до 62 кг – най-конкурентната при жените. Отборите избираха от 300 борци от 20 държави.

Регламент

Лигата, подкрепена от Федерацията по борба на Индия (WFI), ще включва 6 отбора, които ще се състезават помежду си всяка седмица, а престоят на борците в Индия ще повече от един месец.

Снимка: Lap.bg

Местните медии пишат, че целта на PWL е да създаде цялостна борческа екосистема, която цели да изведе атлетите на най-високата световна сцена.

Финансовата страна също впечатлява: участието в Лигата носи около 28–29 000 евро, което я прави една от най-високоплатените състезания в света.

"Горда съм, че бях избрана"

Снимка: Lap.bg

Биляна Дудова, която говори пред bTV, не скри емоцията си: „За мен това е огромна чест и признание. Горда съм, че бях избрана. Готова съм да дам най-доброто от себе си и да се боря с цялото си сърце за победата. Вярвам, че това е и много добра перспектива за българската борба на световната сцена.“

С приближаването на старта на лигата, вниманието на спортната общественост е изцяло насочено към Биляна и нейния отбор Maharashtra Kesari – готови да мерят сили с най-добрите и да докажат, че българската борба има място сред световния елит. Другите отбори са: Delhi Dangal Warriors, Haryana Thunders, Tigers of Mumbai Dangals, Punjab Royals и UP Dominators.

