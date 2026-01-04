bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

28 000 евро, 6 отбора и едно българско име – Биляна Дудова в Pro Wrestling League!

Световната и 4-кратна европейска шампионка ще се бори в олимпийска категория

28 000 евро, 6 отбора и едно българско име – Биляна Дудова в Pro Wrestling League!
Reuters

Биляна Дудова направи огромна крачка в кариерата си, след като бе избрана да се състезава в Pro Wrestling League (PWL) в Индия професионална лига, която събира най-добрите борци от цял свят.

Дудова ще представлява отбора Maharashtra Kesari в олимпийската категорията до 62 кг най-конкурентната при жените. Отборите избираха от 300 борци от 20 държави.

Регламент

Лигата, подкрепена от Федерацията по борба на Индия (WFI), ще включва 6 отбора, които ще се състезават помежду си всяка седмица, а престоят на борците в Индия ще повече от един месец.

Снимка: Lap.bg

Местните медии пишат, че целта на PWL е да създаде цялостна борческа екосистема, която цели да изведе атлетите на най-високата световна сцена.

Биляна Дудова спечели бронз на европейското по борба

Финансовата страна също впечатлява: участието в Лигата носи около 28–29 000 евро, което я прави една от най-високоплатените състезания в света.

"Горда съм, че бях избрана"

Снимка: Lap.bg

Биляна Дудова, която говори пред bTV, не скри емоцията си: За мен това е огромна чест и признание. Горда съм, че бях избрана. Готова съм да дам най-доброто от себе си и да се боря с цялото си сърце за победата. Вярвам, че това е и много добра перспектива за българската борба на световната сцена.“

Ще живееш в сърцето ми: Скръбта на Биляна Дудова

С приближаването на старта на лигата, вниманието на спортната общественост е изцяло насочено към Биляна и нейния отбор Maharashtra Kesari готови да мерят сили с най-добрите и да докажат, че българската борба има място сред световния елит. Другите отбори са: Delhi Dangal Warriors, Haryana Thunders, Tigers of Mumbai Dangals, Punjab Royals и UP Dominators.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

15 години без майка си и една голяма мечта - изповедта на Биляна Дудова

 
Тагове:

индия борба търг турнир олимпийски игри категория Биляна Дудова лос анджелис 2028 Maharashtra Kesari WFI

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Волейболистите ни U18 тръгнаха с победа, Гърция на колене

Волейболистите ни U18 тръгнаха с победа, Гърция на колене
Мадуро плакал за Меси

Мадуро плакал за Меси
Страхотен жест: Академията на ЦСКА ще се казва

Страхотен жест: Академията на ЦСКА ще се казва "Димитър Пенев"
Ивайло Чочев за Пената: Никога не показа его, с никого не се скара (ВИДЕО)

Ивайло Чочев за Пената: Никога не показа его, с никого не се скара (ВИДЕО)

Последни новини

Волейболистите ни U18 тръгнаха с победа, Гърция на колене

Волейболистите ни U18 тръгнаха с победа, Гърция на колене

"Ще го изпратят като Гунди"! (ВИДЕО)
Мадуро плакал за Меси

Мадуро плакал за Меси
„Вече ги няма такива хора във футбола“ – силни думи на Илиян Илиев за Пенев

„Вече ги няма такива хора във футбола“ – силни думи на Илиян Илиев за Пенев
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV