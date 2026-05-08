Старт в Несебър, битка за Рим: Джирото започва!

Това време на годината отново настъпи — моментът, в който България, Италия и целият колоездачен свят се обгръщат в розово.

Джиро д'Италия не е просто състезание, а жива емоция, разказ за страст, история и човешка воля, който се пише вече от 1909 година. Това е „розовата нишка“, която свързва миналото, настоящето и бъдещето на колоезденето.

Исторически старт от България

109-ото издание започва с нещо безпрецедентно — старт в Несебър, на брега на Черно море. Още от първите километри Джирото показва своята модерна глобална идентичност: състезание, което надхвърля граници и превръща различни държави в част от една обща история.

Финалът, както повелява традицията, ще бъде величествен — в сърцето на Рим, на Виа дел Чирко Масимо, на 31 май.

Битка за розовото

Всички погледи са насочени към новите дуели в планините и срещу часовника. Големият фаворит е датчанинът Йонас Вингегор, който влиза в състезанието с репутацията на човек, побеждавал Тадей Погачар на "Тур дьо Франс". За него Джирото е ново предизвикателство, нова глава в кариера, която вече е белязана от величие.

Сред претенденти са Джулио Пелицари, който едва 22 години той влиза с амбиции за подиума, както и Бернал и Адам Йейтс.

Маршрут, който решава всичко

Трасето е модерно, балансирано и изключително тежко:

21 етапа

3 почивни дни

3466 километра

48 700 метра изкачване

Състезанието включва равни етапи, спринтове, брутални планински изкачвания и решаващо индивидуално бягане по часовник. Легендарни места като "Блокхаус" и прохода Джау ще бъдат сцена на битки, които могат да решат всичко.

Особено третата седмица обещава да бъде безмилостна — там се раждат шампионите.

Италианската надежда

България няма да има свой представител в колоната, но феновете в Италия чакат нов герой. След години без триумф на италианец в генералното класиране, надеждите са насочени към Пелицари, както и към спринтьори като Джонатан Милан, Гана и Чиконе.

Финалът на една епична история

В основата си Джиро д’Италия е състезание без гарантиран сценарий. Всичко може да се промени за един ден в планината или за една секунда срещу часовника. И точно това го прави велико.

Розовата обиколка започва днес — и както винаги, никой не знае как ще завърши.