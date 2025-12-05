Страхотен Зографски в квалификацията във Висла

Владимир Зографски записа един от най-силните си резултати от началото на сезона! Българският ски скачач завърши четвърти в квалификацията за състезанието от Световната купа във Висла.

Зографски полетя до 128 м, а високите оценки за стил му донесоха 132,6 точки.

Пред национала се оказаха само част от фаворитите. Японецът Рьою Кобаяши събра 141,3 точки (133 м), австриецът Даниел Чофениг е със 134,3 точки (също 128 м), а французинът Валентен Фубер натрупа 132,7 точки, като скочи 130 м.

Състезанието в полския град ще се проведе утре.

Снимка: Reuters

След рекорда

В края на миналата седмица Зографски завърши на рекордното четвърто място в Световната купа в Рука. Скокът му от 131 м и 125,4 точки на голямата шанца се оказа достатъчен, за да влезе в историята.

Дотогава най-доброто му постижение беше шесто място на същата шанца през 2018 г. За първи път самоковецът влезе в Топ 5, а това бе общо осмото му класиране в Топ 10. През този сезон българинът е сред най-добрите 10 за втори път, след като завърши 9-и във Фалун (Швеция).

Победител в Рука стана Анже Ланишек (Словения) с 141 точки след скок от 142 м. Втори завърши японецът Рен Никайдо със 136,4 точки (141 м), а трети – Домен Превц (Словения) с 128 точки и скок от 132,5 м.

