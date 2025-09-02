bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Световната атлетика призна Георги Павлов за председател на БФЛА

Ситуацията поразително прилича на тази в БОК

Световната атлетика призна Георги Павлов за председател на БФЛА
Lap.bg

Георги Павлов е официално признат за председател на БФЛА от Световната атлетика (World Athletics), обявиха официално от нашата централа. Името на Павлов вече е вписано като председател на БФЛА в официалния сайт на Световната атлетика, което потвърждава институционалното признание и легитимност на ръководството на федерацията в глобалното спортно семейство.

"Това признаване от страна на World Athletics гарантира активното участие на федерацията в международните спортни процеси и инициативи под егидата на Световната атлетика", коментира Георги Павлов.

Атлетите ни не са заплашени

"Сега ще имаме възможност да реализираме последователни политики и програми за развитие на леката атлетика в България, като същевременно се гарантира, че няма да съществуват пречки пред реализацията на нашите атлети на международно ниво", каза още той.

Павлов беше избран за председател на Българската федерация по лета атлетика след Общото събрание на централата на 1 август, но в последствие състезатели, треньори и заслужили деятели на българската лека атлетика изразиха възмущение и несъгласие с начина, по който то е проведено, като поискаха решенията му да бъдат обявени за недействителни и да бъде свикано ново Общо събрание.

Тереза Маринова: За истинска атлетика ни трябва коренна промяна (ВИДЕО)

Припомняме, че на 6 август Софийският градски съд спря вписването на новия председател и новото ръководство на федерацията по лека атлетика. Исковата молба е подадена от пловдивския клуб Актив 2013. И бившият председател Иван Колев заяви тогава заяви, че изборът е бил манипулиран.

И в БОК е така

Ситуацията поразително прилича на тази в БОК. В средата на май Международният олимпийски комитет призна временно резултатите на Весела Лечева за нов президент на Българския олимпийски комитет и на всички членове. Писмото е адресирано и до Лечева, която спечели изборите в средата на март, както и до досегашния председател в лицето на Стефка Костадинова. българският съд все още не е произнесъл по редовността на Общото събрание на БОК.

Иван Колев: Върви подписка за извънредно Общо събрание (ВИДЕО)

