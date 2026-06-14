Художествена гимнастика Публикувано в Катерина Семерджиева Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация ЦСКА роди шампионка за Бразилия: 15-годишна българка трупа медали зад океана (ВИДЕО) Срещаме ви с Мариана и нейните мечти

Тя е млада българка, която печели медали за Бразилия в художествената гимнастика. Родена е в Порто Алегре, майка й е българка, а баща ѝ - бразилец.

Първите си стъпки в гимнастиката прави в София, а днес вече има отличия за Бразилия от Южноамериканско и Панамериканско първенство.

Мариана е само на 15 години. Първо е балетът, а после художествена гимнастика. „Започнахме от малки, когато бяхме на 7 години. Започнахме в ЦСКА в България при Виктория Данова. Където тя се чувстваше страхотно. И там всъщност започна вече да изгражда това желание да се състезава. И после като дойдохме в Бразилия, започна с гимнастиката“, разказва майка ѝ.

Успехите не закъсняват - медали от държавни първенства и международни състезания. Ежедневието й е подчинено на спорта - тренировки всеки ден, но след училище. „Ходя на училище сутрин от 7.30 до 12.50“, споделя пред екипа ни Мариана. „После обядвам в колата и отивам на тренировка до 20.00.“

Най-ценният й успех до момента е медалът от Панамериканското първенство. Миналата година отборът остава четвърти - на крачка от бронза. Тази година мечтата се сбъдва.

Макар да се състезава за Бразилия, България остава важна част от подготовката на Мариана. „България наистина е меката на художествената гимнастика“, споделя Мадлена. „В Бразилия най-добрите състезателки винаги правят двуседмични и триседмични лагери всяка година в България с български треньори. Цялата Латинска Америка търси и иска да работи с български треньори.“

Между България и Бразилия, между училището и залата, Мариана вече ясно знае какво иска. „За мен гимнастиката е всичко“, казва тя.

Чуйте още във видеото.