Свирепо меле на Формула 1 в Мексико (ВИДЕО)

Юмруци, ритници и заливане с бира между фенове на Ферари и Ред Бул

Жесток бой се разрази по време на състезателния уикенд от Формула 1 в Мексико. Фенове се налагаха без милост с юмруци и ритници преди квалификацията в събота - ден преди победата на пилота на Макларън Ландо Норис.

Шокиращите сцени са запечатани на видео, публикувано в социалните мрежи. Един от хулиганите на трибуните носи тениска на Ферари, а друг - на конкурентите от Ред Бул.

В разгара на боя намиращи се в близост зрители заливат участниците с бира, а някои направо се включват в мелето. Други пък явно намират ситуацията за забавна, защото танцуват от радост.

Мъж, повален на земята, е брутално ритан. А видеото завършва със заплахи за нов брутален бой и размяна на обиди.

Високо напрежение

Събитията на пистата също предложиха високо напрежение. Благодарение на успеха си в Мексико Сити, Ландо Норис се изкачи на върха в класирането при пилотите. След него финишираха Шарл Льоклер (Ферари) и Макс Верстапен (Ред Бул). Съотборникът на Норис - Оскар Пиастри, финишира пети и така отстъпи лидерската позиция в подреждането.

Звездата на Рейсинг Булс Лиъм Лоусън пък почти удари двама маршали. Те необяснимо претичаха през пистата и се спасиха на косъм. "Можех да ги убия, по дяволите!", крещеше британецът към своя екип.

"Честно казано, не можех да повярвам на очите си. Стигнах до първия завой и двама пичове тичаха през пистата. Почти ударих един от тях, беше адски опасно. Никога преди не съм преживявал подобно нещо, намирам го за неприемливо - коментира по-късно Лоусън. - Не можем да разберем кой позволи на маршалите просто да претичат през пистата. Това наистина не може да се случи отново."

Краят на сезона

Норис води с 357 точки, следван от Пиастри (356) и Верстапен (321). В генералното подреждане следват Джордж Ръсел (258), Шарл Льоклер (210) и Люис Хамилтън (146).

Следващото състезание е за Гран При на Бразилия на 9 ноември, следвано от старта в Лас Вегас на 22 ноември. Катар е домакин на 30 ноември, преди световният шампионат да завърши в Абу Даби.

При конструкторите новите шампиони от Макларън вече имат 713 точки пред Ферари (356) и Мерцедес (355). Четвъртото място е за Ред Бул с 346 точки.

