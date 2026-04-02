Пуснаха кадри с ареста на Тайгър Уудс след катастрофата (ВИДЕО)

Полицията пусна кадри от ареста на Тайгър Уудс след катастрофата, която причини в щата Флорида на 27 март.

Във видеото се вижда как легендарният голфър, носещ тъмни очила, е подложен на разпит от полицаите встрани от пътя. Органите на реда го проверяват и за контузии, докато колата му стои "на врата".

"Кой го удари?", пита полицаят. "Той удари мен!", отговаря другият участник в катастрофата, сочейки Уудс.

50-годишната легенда сваля очилата си и полицаите виждат, че очите му са кървясали, зениците - разширени, а погледът му блуждае.

Според информациите, Уудс е претърсен и в джобовете му са открити бели хапчета. Впоследствие се оказва, че те са предписано му силно болкоуспокояващо - хидрокодон.

BREAKING: Tiger Woods arrested and charged with DUI, property damage, and refusing a urine test after rolling his Range Rover on Jupiter Island. He blew 0.00 on the breathalyzer — deputies believe it was medication. His second DUI arrest in Florida. pic.twitter.com/FVEcrntW33 — Brian Allen (@allenanalysis) March 27, 2026

Инцидентът

Сигналът за катастрофата е подаден около 14:00 ч. Установено е, че джипът, шофиран от Уудс, е закачил пикап, теглещ малко ремарке. Смята се, че голфърът е карал с превишена скорост.

За щастие, при инцидента няма тежко пострадали, но Уудс е бил отведен в ареста за минимум 8 часа. Причината за задържането на звездата е отказът му да даде урина, с която да бъде установена липсата или наличието на наркотици.

Пробата с дрегер не показала алкохол в кръвта на място. От полицията разкриха, че Уудс е съдействал за всичко, като е отказал само теста с урина, което се счита за престъпление в щата.

На Уудс са повдигнати обвинения за шофиране в нетрезво състояние, нанасяне на имуществени щети и отказ да се подложи на тест, изискван от закона. Всички те се категоризират като леки престъпления.

Четвърто провинение

Това е четвърта катастрофа, в която 50-годишният голфър участва в последните години.

През 2021 г. джипът му се преобърна няколко пъти в Южна Калифорния, като заради травмите той претърпя операция на крака. През 2017 г. той загуби съзнание зад волана и се призна за виновен за безразсъдно шофиране.

Но всичко започна през 2009 г., когато той заби автомобила си в къщата на съсед. Тогавашната му съпруга Елин Нордегрен използва стикът му за голф, за да счупи прозореца и да го измъкне от джипа, а случаят отвори тема за изневерите на голфъра, които се оказаха над 120!