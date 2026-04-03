"Току-що говорих с президента": Кадри показват Тайгър Уудс в патрулката (ВИДЕО)

Един от най-успешните и най-богати спортисти в света - звездата в голфа Тайгър Уудс, отново е предпочитана личност за таблоидите и то не заради спортните си успехи.

Той катастрофира преди дни, като обърна джипа си при опит за изпреварване близо до дома си в Калифорния.

Полицията публикува редица видеа от ареста на Уудс, от който се вижда, че той се клатушка и не изглежда в добро състояние.

Дрегер и болкоуспокояващи

На място голфърът е дал проба за алкохол, която е била отрицателна. Той обаче е отказал пробата за наркотици и това е наложило прибирането му зад решетките. Уудс е бил под въздействие на силни хапчета против болка.

След 8 часа в ареста, голфърът бе освободен и заяви: "Знам и разбирам сериозността на ситуацията, в която се намирам. Оттеглям се за известен период от време, за да потърся лечение и да се съсредоточа върху здравето си. Длъжен съм да отделя нужното време, за да се върна в по-силно и фокусирано състояние – както лично, така и професионално"

Tiger Woods fought off hiccups and drowsiness after his DUI arrest last week. The new footage seems to back up the arrest report, which stated the 15-time major champ showed "several signs of impairment."

При ареста в джобовете на Уудс са намерени хапчета, а той сам е признал, че взима няколко вида.

Обаждането

На едно от видеата от камерите на полицията се вижда как спортната звезда се оттегля по-настрани, за да говори по телефона. Когато е помолен да стои наблизо, Уудс заявява: "Току-що говорих с президента".

Връзката между държавния глава на САЩ Доналд Тръмп и голфърът не е само дългогодишно приятелство. От близо година Уудс е във връзка с бившата снаха на Тръмп - Ванеса. Тя беше омъжена за първородния син на президента и е майка на пет от внучетата му.

Тръмп бе наясно с катастрофата при първата си медийна изява след нея. "Много лоша новина. Моят приятел преминава през тежък период. Било е инцидент, само това знам. Той ми е много близък приятел - страхотен човек е, страхотен мъж", коментира той.