"Току-що говорих с президента": Кадри показват Тайгър Уудс в патрулката (ВИДЕО)

Един от най-успешните и най-богати спортисти в света - звездата в голфа Тайгър Уудс, отново е предпочитана личност за таблоидите и то не заради спортните си успехи. 

Той катастрофира преди дни, като обърна джипа си при опит за изпреварване близо до дома си в Калифорния. 

Полицията публикува редица видеа от ареста на Уудс, от който се вижда, че той се клатушка и не изглежда в добро състояние. 

Пуснаха кадри с ареста на Тайгър Уудс след катастрофата (ВИДЕО)

Дрегер и болкоуспокояващи 

На място голфърът е дал проба за алкохол, която е била отрицателна. Той обаче е отказал пробата за наркотици и това е наложило прибирането му зад решетките. Уудс е бил под въздействие на силни хапчета против болка. 

След 8 часа в ареста, голфърът бе освободен и заяви: "Знам и разбирам сериозността на ситуацията, в която се намирам. Оттеглям се за известен период от време, за да потърся лечение и да се съсредоточа върху здравето си. Длъжен съм да отделя нужното време, за да се върна в по-силно и фокусирано състояние – както лично, така и професионално"

При ареста в джобовете на Уудс са намерени хапчета, а той сам е признал, че взима няколко вида. 

Обаждането

На едно от видеата от камерите на полицията се вижда как спортната звезда се оттегля по-настрани, за да говори по телефона. Когато е помолен да стои наблизо, Уудс заявява: "Току-що говорих с президента". 

Връзката между държавния глава на САЩ Доналд Тръмп и голфърът не е само дългогодишно приятелство. От близо година Уудс е във връзка с бившата снаха на Тръмп - Ванеса. Тя беше омъжена за първородния син на президента и е майка на пет от внучетата му. 

Тръмп бе наясно с катастрофата при първата си медийна изява след нея. "Много лоша новина. Моят приятел преминава през тежък период. Било е инцидент, само това знам. Той ми е много близък приятел - страхотен човек е, страхотен мъж", коментира той. 

 
 
 
Сикрет Сървис притеснени заради внуците на Тръмп и Тайгър Уудс
Най - важното

Какво се случи? Григор Димитров отново изчезна!

Какво се случи? Григор Димитров отново изчезна!

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Сбогом, капитане! (ВИДЕО)

ОНЛАЙН РЕПОРТАЖ: Сбогом, капитане! (ВИДЕО)
Дербито остана на заден план: Фенове на Звезда биха жандармерията с колани (ВИДЕО)

Дербито остана на заден план: Фенове на Звезда биха жандармерията с колани (ВИДЕО)
Бербатов със законопроект: Предлага сериозни данъчни облекчения!

Бербатов със законопроект: Предлага сериозни данъчни облекчения!
Кой е фаворит? 100 грама е разликата между Колев и Георгиев преди ELITBET Max Fight 64

Кой е фаворит? 100 грама е разликата между Колев и Георгиев преди ELITBET Max Fight 64

Последни новини

Кой е фаворит? 100 грама е разликата между Колев и Георгиев преди ELITBET Max Fight 64

Кой е фаворит? 100 грама е разликата между Колев и Георгиев преди ELITBET Max Fight 64
Бербатов със законопроект: Предлага сериозни данъчни облекчения!

Бербатов със законопроект: Предлага сериозни данъчни облекчения!
По-малко от месец след инцидента: Малена най-после е у дома!

По-малко от месец след инцидента: Малена най-после е у дома!
Дербито остана на заден план: Фенове на Звезда биха жандармерията с колани (ВИДЕО)

Дербито остана на заден план: Фенове на Звезда биха жандармерията с колани (ВИДЕО)
