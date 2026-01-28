Те умряха в прегръдките си. Скиори паднаха от 700 метра в Алпите

През лятото на 2024 г. трагедия в Алпите разтърси спортния свят. Италианският скиор Жан Даниеле Песион и неговата любима, Елиза Арлиан, загинаха по време на катерене. Ден по-късно спасители откриха телата на влюбените.

Прегръщали са се, сякаш за последен път, и сякаш времето се е спряло за тях.

Рисковете от спускането със ски Ски спускането по необработени трасета дълго време беше забранено от олимпийската програма в страната поради високата опасност.

По време на състезания, спортистите достигат над 200 км/ч – по-бързо от свободното падане на парашутист, което е около 193 км/ч.

Кариерата на Песион Жан Даниел

Песион не беше световна звезда, но беше човек с постоянство и страст. Резултатите му не винаги бяха блестящи – той завърши 24-ти на световно първенство през 2022 г. – но неговата любов към планините и спорта беше безгранична.

Той избираше най-трудните маршрути и никога не правеше компромис с условията, които природата му налагаше.

Личният живот на Жан Даниел

Въпреки скромната си кариера, Жан Даниел се смяташе за щастлив човек. Той превърна детската си страст към планините в професия, работейки като инструктор в ски училището Antagnod в Северна Италия. Но най-важното беше, че до него беше Елиза Арлиан – учителка и бивша скиорка, неговата сродна душа. „Искам да живея дълъг и пълноценен живот с Елиза“, споделяше той с близките си.

Двойката пътуваше много, изследвайки планините, споделяйки мечти за бъдещи маршрути, които планираха да изкачат и спуснат заедно. Но съдбата реши друго – тяхното последно спускане никога не се осъществи.

Падане от 700 метра

На 1 юни 2024 г. Жан-Даниел (28) и Елиза (27) се отправят към любимия си връх Цербион в Западните Алпи. Те не се върнаха в уговорения час, и тревогата на роднините нарасна.

Три хеликоптера участваха в издирването. Часове по-късно спасителите откриха телата им в заснежената местност под трасето. Падението било от около 700 метра. Според свидетелства на близки, двойката е била много близо до върха. Предпазното им въже не се е скъсало – и двамата били прегърнати.

Погребението се състоя на 4 юни, като семействата решиха да ги положат в различни градове.

