Тежки кадри от маратона на Лондон. Кракът на участничка експлодира! (ВИДЕО)

Маратонът на Лондон тази година предложи десетки вдъхновяващи истории и примери за сила на духа.

Сред тях със сигурност е световният рекорд на кениецът Себастиан Сауе, който се превърна в първия човек, пробягал класическите 42,195 км под 2 часа - за 1:59:30 ч.

Още по-впечатляващо е, че на само 11 секунди след него финишира и Йомиф Каджелча!

Но тази история не е за тях и за впечатляващите им постижения.

С кръв

Британката Ейлиш МакКолган остана седма при дамите, но пък завърши с... окървавен крак.

View this post on Instagram A post shared by Eilish McColgan (@eilishmccolgan)

Снимките от представянето са доста... болезнени дори за гледане, въпреки че самата тя на шега заяви, че кракът ѝ просто е "експлодирал".

"Малко след средата на дистанцията усетих, че имам болезнен мазол. Звучи страшно, но усещането бе наистина сякаш експлодира. Получи се разкъсване и се изплаших, че се случва толкова рано по трасето. Мисля, че бягах малко... смешно. Коляното започна да ме наболява.

Но си казах, че съм стигнала дотук и няма да се откажа!", обясни мотивацията си тя.

View this post on Instagram A post shared by British Athletics (@britishathletics)

След финала

Ейлиш завърши само на 26 секунди от най-доброто си постижение - 2:24:25 ч. от миналото издание на маратона в Лондон.

"И друг път съм бягала с тези маратонки. Не знам защо така се получи. Когато финиширах, кракът ми беше целият в кръв! Наложи се да ме види лекар. Просто не можех да стоя на него", обясни тя.

Ейлиш е наясно с травмите. Тя е сред добрите лекоатлетки на Великобритания, като е шампионка на Игрите на британската общност на 10 000 метра от 2022 и двукратна сребърна медалистка от европейски първенства - от 2022 и 2018 г.