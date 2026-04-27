Тежки кадри от маратона на Лондон. Кракът на участничка експлодира! (ВИДЕО)

Маратонът на Лондон тази година предложи десетки вдъхновяващи истории и примери за сила на духа.
Сред тях със сигурност е световният рекорд на кениецът Себастиан Сауе, който се превърна в първия човек, пробягал класическите 42,195 км под 2 часа - за 1:59:30 ч.
Още по-впечатляващо е, че на само 11 секунди след него финишира и Йомиф Каджелча!
Но тази история не е за тях и за впечатляващите им постижения.
Британката Ейлиш МакКолган остана седма при дамите, но пък завърши с... окървавен крак.
Снимките от представянето са доста... болезнени дори за гледане, въпреки че самата тя на шега заяви, че кракът ѝ просто е "експлодирал".
"Малко след средата на дистанцията усетих, че имам болезнен мазол. Звучи страшно, но усещането бе наистина сякаш експлодира. Получи се разкъсване и се изплаших, че се случва толкова рано по трасето. Мисля, че бягах малко... смешно. Коляното започна да ме наболява.
Но си казах, че съм стигнала дотук и няма да се откажа!", обясни мотивацията си тя.
Ейлиш завърши само на 26 секунди от най-доброто си постижение - 2:24:25 ч. от миналото издание на маратона в Лондон.
"И друг път съм бягала с тези маратонки. Не знам защо така се получи. Когато финиширах, кракът ми беше целият в кръв! Наложи се да ме види лекар. Просто не можех да стоя на него", обясни тя.
Ейлиш е наясно с травмите. Тя е сред добрите лекоатлетки на Великобритания, като е шампионка на Игрите на британската общност на 10 000 метра от 2022 и двукратна сребърна медалистка от европейски първенства - от 2022 и 2018 г.