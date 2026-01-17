Тежко падане спря Малена Замфирова за подиума в Банско

Без подиум за българите в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Банско.

Родните представители караха силно, но така и не стигнаха до почетната стълбичка.

Най-близо до нея бе 16-годишната Малена Замфирова, която за жалост претърпя падане на старта на "Малкия финал" - спускането за разпределение на трето и четвърто място.

Дамите

Малена се класира за същинската част на надпреварата след като даде трето време в пресявките.

Тя бе най-младата на осминафиналите, но показа страхотно каране и успя да отстрани Гун Найин от Китай, а след това на четвъртфиналите се справи и с канадката Орели Моасон.

В полуфинала обаче Малена бе препъната от дупка в трасето, което прати съперницата ѝ Рамона Терезия Хофмайстер в битка за златото.

В последното каране за деня българката падна рано по червеното трасе, като пред нея в класирането се нареди носителката на Световната купа Цубаки Мики.

Първа е Хофмайстер, а втора - Александра Крол-Валас от Полша.

При мъжете

При господата имахме двама представители.

Радослав Янков отпадна в осминафинталите, като само седем стотни го разделиха от победа срещу Жан Казанова от Швейцария.

Същият съперник срещна Тервел Замфиров на четвъртфинал. Въпреки че беше по-бърз в началото на трасето, българинът не успя да задължи преднината си и отпадна.

Победител стана Бенямин Карл от Швейцария, следван от Арно Гуде (Канада), а трети е Казанова.

Утре, 18 януари, предстоят още два старта в Банско.

