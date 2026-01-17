bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тежко падане спря Малена Замфирова за подиума в Банско

Българските сноубордисти без отличия в първия ден на надпреварата

Без подиум за българите в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Банско.

Родните представители караха силно, но така и не стигнаха до почетната стълбичка. 

Най-близо до нея бе 16-годишната Малена Замфирова, която за жалост претърпя падане на старта на "Малкия финал" - спускането за разпределение на трето и четвърто място. 

Дамите

Малена се класира за същинската част на надпреварата след като даде трето време в пресявките. 

Тя бе най-младата на осминафиналите, но показа страхотно каране и успя да отстрани Гун Найин от Китай, а след това на четвъртфиналите се справи и с канадката Орели Моасон.  

В полуфинала обаче Малена бе препъната от дупка в трасето, което прати съперницата ѝ Рамона Терезия Хофмайстер в битка за златото. 

В последното каране за деня българката падна рано по червеното трасе, като пред нея в класирането се нареди носителката на Световната купа Цубаки Мики. 

Първа е Хофмайстер, а втора - Александра Крол-Валас от Полша.

При мъжете

При господата имахме двама представители. 

Радослав Янков отпадна в осминафинталите, като само седем стотни го разделиха от победа срещу Жан Казанова от Швейцария. 

Същият съперник срещна Тервел Замфиров на четвъртфинал. Въпреки че беше по-бърз в началото на трасето, българинът не успя да задължи преднината си и отпадна. 

Победител стана Бенямин Карл от Швейцария, следван от Арно Гуде (Канада), а трети е Казанова. 

Утре, 18 януари, предстоят още два старта в Банско. 

