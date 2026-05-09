Звездите на сноуборда се завръщат в Банско

Банско отново ще бъде част от световния елит в алпийския сноуборд. Според предварителния календар на международната федерация, на 16 и 17 януари догодина градът под връх Тодорка ще приеме два старта от Световната купа в паралелния гигантски слалом.

Очаква се програмата да бъде официално утвърдена в следващите месеци.

Новият сезон за българските сноубордисти започва в Шендзен, където на 27 и 28 ноември ще се проведат два паралелни слалома. Следващите стартове са отново в Китай – в Майлин, където за 5 и 6 декември са предвидени паралелни гигантски слаломи.

Стартовете в Европа

През декември надпреварата се пренася в Европа. На 12 декември състезателите ще карат в Кортина д'Ампецо, а пет дни по-късно – в Кареца. След това предстоят стартове в швейцарските курорти Давос и Скуол съответно на 19 декември и 9 януари.

След състезанията в Банско керванът на Световната купа се насочва към Рогла за гигантски слалом на 23 януари. В края на месеца – на 26 и 27 януари – в Бад Гащайн ще се проведат паралелен слалом и старт за смесени отбори.

Организаторите все още търсят домакин за състезание в паралелен гигантски слалом в периода 12–14 февруари. На 27 и 28 февруари програмата продължава в полския курорт Криница.

Финали

Кулминацията на сезона ще бъде световното първенство в Монтафон между 7 и 10 март. Финалът по традиция ще се проведе в Винтерберг, където ще има паралелен слалом и надпревара за смесени отбори.

В предварителния календар е отбелязано, че стартовете в двата китайски курорта, както и този в Рогла, все още очакват окончателно потвърждение. Всички останали състезания засега са утвърдени.