„Топката е в тях“: без компромис между федерацията и борците на ЦСКА

Националите по класическа борба започнаха лагер на комплекс „Диана“. На сбора бяха поканени призьорите от държавното първенство за възраст мъже, до 23 г. и юноши. На всички национали са платени и лицензите за участие в международни състезания.

В залата в София влязоха и борците на ЦСКА, които не се готвят под ръководството на националния треньор Стоян Добрев заради различия с политиката на федерацията.

След 40-минутна среща

Те не тренираха, а проведоха 40-минутна среща с Добрев, след която стана ясно, че сближаване на позициите на този етап няма.

"Не се разбрахме, продължават да искат централизирани подготовка. По този начин няма да може да участваме на международни състезания", каза пред bTV Кирил Милов.

"Стоян Добрев няма против Сослан Фарниев да присъства на тренировките. Това е дискриминация спрямо нас", допълни пред медията ни олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков.

"Казахме им правилата, топката е в тях", отсече треньорът на националния отбор Стоян Добрев пред bTV.

Подготовка

Отборът започва подготовка за европейските първенства при мъжете в Албания през април, до 23 г. в Сърбия през март, както и за турнирите „Дан Колов – Никола Петров“ и „Петко Сираков – Иван Илиев“, които предхождат континенталните първенства.



В „Диана“ се подготвят и жените. Националите в свободния стил вече са на лагер в Дагестан, а след това ще вземат участие на рейтинговия турнир в Албания в края на февруари.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK