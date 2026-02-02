bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

„Топката е в тях“: без компромис между федерацията и борците на ЦСКА

Милов и Новиков пред bTV: Не се разбрахме

„Топката е в тях“: без компромис между федерацията и борците на ЦСКА

Националите по класическа борба започнаха лагер на комплекс „Диана“. На сбора бяха поканени призьорите от държавното първенство за възраст мъже, до 23 г. и юноши. На всички национали са платени и лицензите за участие в международни състезания.

В залата в София влязоха и борците на ЦСКА, които не се готвят под ръководството на националния треньор Стоян Добрев заради различия с политиката на федерацията.

След 40-минутна среща

Те не тренираха, а проведоха 40-минутна среща с Добрев, след която стана ясно, че сближаване на позициите на този етап няма.

"Не се разбрахме, продължават да искат централизирани подготовка. По този начин няма да може да участваме на международни състезания", каза пред bTV Кирил Милов.

"Стоян Добрев няма против Сослан Фарниев да присъства на тренировките. Това е дискриминация спрямо нас", допълни пред медията ни олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков.

"Казахме им правилата, топката е в тях", отсече треньорът на националния отбор Стоян Добрев пред bTV.

Подготовка

Отборът започва подготовка за европейските първенства при мъжете в Албания през април, до 23 г. в Сърбия през март, както и за турнирите „Дан Колов – Никола Петров“ и „Петко Сираков – Иван Илиев“, които предхождат континенталните първенства.

В „Диана“ се подготвят и жените. Националите в свободния стил вече са на лагер в Дагестан, а след това ще вземат участие на рейтинговия турнир в Албания в края на февруари.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

скандал цска борба договори бфб лиценз подготовка станка златева покана стоян добрев кирил милов Семен Новиков сослан фарниев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Владимир Илиев ще бъде вторият ни знаменосец в Милано/Кортина

Владимир Илиев ще бъде вторият ни знаменосец в Милано/Кортина
Снегът уплаши Хулио Веласкес

Снегът уплаши Хулио Веласкес
Роналдо предизвика хаос - няма да играе за Ал Насър!

Роналдо предизвика хаос - няма да играе за Ал Насър!
Как Рой Кийн сложи край на кариерата на бащата на Арлинг Холанд?

Как Рой Кийн сложи край на кариерата на бащата на Арлинг Холанд?
Алкарас следва шампионския график, който може да го направи легенда на 31 години

Алкарас следва шампионския график, който може да го направи легенда на 31 години

Последни новини

Роналдо предизвика хаос - няма да играе за Ал Насър!

Роналдо предизвика хаос - няма да играе за Ал Насър!
Спортен нюзрум, еп. 106: Кой свири, кой гледа – ВАР-ът решава финала! (ВИДЕО)

Спортен нюзрум, еп. 106: Кой свири, кой гледа – ВАР-ът решава финала! (ВИДЕО)
Снегът уплаши Хулио Веласкес

Снегът уплаши Хулио Веласкес
Владимир Илиев ще бъде вторият ни знаменосец в Милано/Кортина

Владимир Илиев ще бъде вторият ни знаменосец в Милано/Кортина
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV