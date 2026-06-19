Други Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Това бяха Олимпийски игри!“ България получи световно признание за домакинството на първенството за атлети със синдром на Даун

Близо 400 атлети от 27 държави. Пет спорта. Двадесет български състезатели и впечатляващите 27 медала за националния ни отбор.

Но това не са просто числа.

Това е история за смелост, упоритост и доказателство, че спортът няма граници. България посрещна света и показа, че за Слънчевите деца не просто има място сред нас – те са неразделна част от обществото ни. Хора със същите мечти, същите амбиции и същия несломим стремеж към върха.

Според световната федерация шампионатът в София е надминал очакванията.

„Това не беше просто световно първенство. Това беше една олимпиада“, казват от федерацията, която даде изключително висока оценка за организацията, работата на треньорите и усилията на всички, които стоят зад събитието.

За председателя на Българската федерация за адаптирана физическа активност Слав Петков емоцията все още е жива. Подготовката за това първенство е продължила четири години.

„Вълнението още не е отминало. Днес изпращаме последните делегации, а вчера преживяхме една прекрасна церемония по закриването“, споделя той.

„Един ритъм – един свят“

Под това мото между 13 и 19 юни стотици атлети от различни точки на света се събраха в София, обединени не само от любовта към спорта, но и от желанието да покажат, че възможностите са по-силни от ограниченията.

Българските национали започнаха ударно участието си със седем медала още в първия ден. Във втория добавиха нови тринадесет отличия, а в заключителния ден завоюваха още седем медала – четири златни и три бронзови.

В леката атлетика Александър Асенов стана световен шампион на 200 метра спринт, а Светослав Богданов спечели бронзов медал в дисциплината 3000 метра спортно ходене.

Михаела Рангелова блесна в художествената гимнастика, където завоюва две златни отличия на финалите с бухалки и лента при девойките.

В спортната гимнастика българските състезатели добавиха още една световна титла и два бронзови медала в последния ден от надпреварата.

В тениса на корт Пламен Павлов остана на крачка от отличията и завърши четвърти, а в тениса на маса Виктор Иванов достигна до фазата на елиминациите.

За Слав Петков най-голямата победа обаче не е в медалите.

„Да, мисля, че се доказахме пред целия свят като социално отговорна и отворена държава.“

Ако трябва да опише случилото се в София само с три думи, той не се колебае:

„Вдъхновяващо. Незабравимо. Историческо.“

Какво следва?

След успеха на световното първенство Българската федерация вече гледа към следващото голямо предизвикателство.

„Надяваме се да спечелим домакинството на европейско първенство в зала през следващата година. Освен спортисти със синдром на Даун, искаме да включим и още две групи – хора с аутизъм и интелектуални затруднения.“

А най-голямата награда за организаторите остава не броят на медалите и не международните похвали.

Остава радостта, че са успели да подарят усмивки, надежда и вдъхновение на стотици семейства.

И че светът им е отвърнал със същото.

Снимки: Българска федерация за адаптирана физическа активност