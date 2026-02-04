Това истински спорт ли е? Ето какво ще гледаме в Милано/Кортина 2026

Ако не сте страстен почитател на зимните спортове, един от тях със сигурност ще ви изненада на игрите Милано/Кортина 2026. Ски алпинизмът е най-новото попълнение в олимпийското семейство и съчетава по наглед невъзможен начин няколко дисциплини.

Накратко - най-напред се изчаквате планински склон със ски, преминавате през определен маршрут, а след това следва спускане. И ако случайно в главата ви се върти въпросът "Защо", ще отговорим с типичното за спортните ентусиасти "Защо не?"

Ски алпинизмът - или накратко скимо, произхожда директно от практиката. Когато ските се развиват като спорт през 19 век - много преди да съществуват лифтовете, има само един начин да се изкачиш обратно по склона. При това през скалист планински терен и гъсти гори.

Ценни секунди

Въпреки това подобна комбинация, опакована като олимпийски спорт, все още е трудна за асимилиране. Затова и Международната федерация по ски алпинизъм (ISMF) създаде версия, удобна за комерсиализация и същевременно достъпна за практикуване.

С водеща роля за тази еволюция е директорът на ISMF Рамон Купър. Той обяснява, че разликите между скимо и традиционните ски бягане и ски-алпийски дисциплини се свеждат до използваната екипировка и техническите преходи между трите елемента: изкачване, алпинизъм (наричан boot-packing) и спускане.

"В сравнение с алпийското спускане, където имате стабилност благодарение на по-широки и по-тежки ски със здрави автомати и здрави обувки, ски алпинизмът е свързан с движение през планината с наистина лека екипировка", подчертава Купър. "В спринтовите дисциплини преходите играят наистина важна роля, защото е много трудно да се спечелят секунди в спускането, а също и в изкачването, но лесно можете да загубите секунди в прехода."

Въпрос на обувки

Ако изкачването със ски звучи като сизифова задача, има трик за това. Скимо атлетите използват скинове - тънки ленти от хлъзгав синтетичен материал, прикрепени към долната страна на ските, които осигурят сцепление със снега. Така изкачването се случва на пети и с бясна скорост.

Първият преход е от скин към обувки. Това изисква участниците бързо да свалят ските, да ги приберат на гръб и да преобразуват обувките си от твърд режим на ски в гъвкав режим на ходене. След това, за да преминат към ските за спускане, откачват скиновете в края на ските, отлепват ги и ги пъхат в калъф от ликра.

Спортът не изисква кой знае каква инфраструктура, което осигурява значителна гъвкавост. "Понякога стартът на дългите дистанции е в села и дори не е необходим сняг. Спринтът и смесената щафета се провеждат в курортни зони, където има изкуствен сняг".

На зимните игри, които започват в петък, ще видим три дисциплини: мъжки спринт, женски спринт и смесена щафета. Стартовете са насрочени за 19 и 21 февруари в Бормио. А сред фаворитите очаквано са представители на Италия, Франция и Швейцария.