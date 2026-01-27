bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шоу с клоуни или бъдещето на спорта?

Антъни Иванов и Йосиф Миладинов са сред пионерите в Игрите на допинга

Антъни Иванов е поредният спортист, който се присъедини към скандалния проект Enhanced Games. Първото издание на игрите без допинг контрол вече чука на вратата и ще се проведе от 21 до 24 май в Лас Вегас.

Атлетите ще се състезават в три дисциплини - 50 метра плуване свободен стил, 100 метра спринт и вдигане на тежести. Победителите ще си осигурят чек за $250 000. А подобряване на световния рекорд ще гарантира премия от $1 милион.

Антъни Иванов все още е национален рекордьор на 200 м бътерфлай в голям басейн. В малък басейн той държи върховите постижения в коронния си стил на всички дистанции при мъжете.

Трима милиардери

На Enhanced Games Иванов ще се присъедини към бившия си колега в националния отбор Йосиф Миладинов. Те се ще конкурират и с родения у нас, но плуващ под гръцки флаг Кристиян Голомеев.

Проектът стартира през лятото на 2023 година и постепенно привлече солидно финансиране. Начело на групата инвеститори са трима милиардери - съоснователят на PayPal Питър Тийл, рисковият капиталист и биотехнологичен пионер Кристиан Ангермайер и криптокапиталистът Баладжи Сринивасан. Идеолог на Enhanced Games е австралийският бизнесмен Арън Д'Суза.

Игрите на допинга: Британска звезда срещу Йосиф Миладинов

Още тогава начинанието предизвика вълна от възмущение. Преди всичко заради факта, че съвременният допинг контрол е бизнес за стотици милиони, който включва WADA и националните агенции, десетки лаборатории, структури за събиране на проби, производители на оборудване, дисциплинарни комисии и така нататък. Enhanced Games би демонстрирал тяхната безполезност.

Незаконен фарс

Главният изпълнителен директор на Американската антидопингова агенция (USADA) Травис Тайгарт вече обяви, че идеята за Enhanced Games е "незаконен фарс" и "опасно шоу за клоуни".

Според организаторите обаче игрите ще представляват Олимпиада на бъдещето. Те са категорични - идеалите на Пиер дьо Кубертен са стигнали до задънена улица в резултат на половин век безсмислена борба с допинга.

Отсъствието на всякакви забрани и проверки щяло да насърчи навлизането на научните постижения в спорта и да отхвърли "бремето на остарелите антинаучни вярвания, които демотивират най-добрите атлети." В същото време състезанията щели да привлекат огромен интерес и ще пленят въображението на феновете.

Без наркотици, моля

Все пак контрол ще има, но той няма да се подчинява на забранителните списъци на WADA. На игрите ще важат правилата и разпоредбите на щата Невада, както и на федералното правителство в САЩ. Например наркотици от клас А, като кокаин и хероин, не са разрешени за употреба.

Организаторите обещават това да бъде най-безопасното спортно събитие в историята. За целта се планира безпрецедентен медицински мониторинг на здравословното състояние на участниците. А употребата на допинг ще се третира като личен избор на възрастни индивиди, на които не бива да се забранява "да прекрачват границите на човешките възможности, за да поставят нови световни рекорди".

Наш рекордьор изхвърча от спорта заради Игрите за допингирани?

Въпреки петте десетилетия борба срещу забранените субстанции, огромните инвестиции в допинг контрола и хилядите разбити животи на спортисти, победата на "чистия спорт" все още е много далеч, а тайната употреба на стимуланти остава широко разпространена. Има проучвания, според които от 15 до 18 процента от атлетите употребяват допинг, а не повече от един процент от изследваните проби са положителни.

Край на лицемерието

Идеологът зад проекта Д'Суза призова да бъде сложен край на цялото това лицемерие и WADA да изостави безполезните репресивни мерки. Той предлага продуктите за подобряване на ефективността да бъдат легализирани и използвани разумно под стриктния надзор на непредубедени лекари.

Първоначалната амбиция за участие на стотици атлети обаче претърпя ревизия. В Лас Вегас следващия месец ще видим 50 спортисти, които със сигурност ще се сбогуват с предишните си кариери.

