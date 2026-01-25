"Това не е ваканция": Израелските ветерани, които се спускат по българските писти (ВИДЕО)

Бялата писта, предизвикателствата и смъртта - тях не ги плашат!

Те са успявали да ги "измамят". И да са по-силни!

Ако ги видите в Банско, не се учудвайте. А карайте с тях! Ако може да ги стигнете.

Ветераните

Те са група от ветерани от израелската армия. Преживели са какво ли не. Част от е трябвало да минат през ампутации.

Но животът продължава!

"Мисля, че най-големият страх за човек с увреждане е да бъде зависим от другите. Да бъде бреме за обществото – а никой не иска това", казва Борис Кейдер.

"Според мен това е най-вече психическо предизвикателство, защото всяка травма носи със себе си неща, които не се виждат на повърхността", добавя Ади Херцони.

Това не е ски-ваканция

"Аз не виждам моята травма и не виждам тяхната. Не ме интересува дори ако някой е по-тежко ранен от мен. Не ги съжалявам нито за секунда. Няма нужда от това. Съжалението не води до никъде", категоричен е Офер Куник.

След такива силни думи, няма как да не се възхищаваш на израелските ветерани. Фокусът тук не е върху техника или начин на каране, а върху оцеляването и психологическата сила.

"Това пътуване не е „ски-ваканция“. Който я нарича "ски-ваканция", подвежда хората", категоричен е Ноам Гершони.

"Създадохме уникална програма. Такава не съществува никъде другаде. Хората си мислят, че карането на ски не е нещо особено – че могат да наемат инструктор за час и просто „да импровизират“. За хората с увреждания това е много по-сложно", добавя Еял Ярими.

