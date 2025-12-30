bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Трагедия в Калифорния: Триатлонистка разкъсана от акула

Плуване с фатален край

Трагедия в Калифорния: Триатлонистка разкъсана от акула
Тялото на изчезналата калифорнийска триатлонистка Ерика Фокс беше открито на плаж край Санта Круз, потвърдиха местните власти. По данни на пожарната служба смъртта ѝ е причинена от нападение на акула.

55-годишната Фокс е била в неизвестност от 21 декември, след като е влязла във водата край Ловърс Пойнт, близо до Монтерей, заедно с група от над десет плувци. Тя обаче не се е върнала на брега. Веднага е била започната мащабна издирвателна операция с участието на бреговата охрана на САЩ, пожарникари и местната полиция.

Останките са открити в събота на плажа Дейвънпорт, южно от Санта Круз, и по-късно са идентифицирани от съпруга ѝ Жан-Франсоа Ванройзел и баща ѝ. Според информация на San Francisco Chronicle, очевидец в района е подал сигнал за необичайна активност във водата по време на инцидента.

В неделя семейството, заедно с членове на плувния клуб на Фокс, организира възпоменателен марш по крайбрежието на Ловърс Пойнт в нейна памет.

Наблюденията на големи бели акули край бреговете на Калифорния са сравнително чести, но фаталните инциденти с хора остават изключително редки. Според официални данни, през последните 75 години в региона са регистрирани общо 16 смъртни случая.

